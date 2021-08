Letta: "Nessuno è contro le imprese. Il Pd difende il ministro Orlando"

"Noi abbiamo bisogno di pensare con una nuova bussola cosa vuol dire attrarre investimenti. Lo dico al mondo delle imprese: nessuno di noi e' contro gli imprenditori, siamo a favore degli imprenditori che hanno a cuore l'impresa, il territorio e i lavoratori, la crescita, la crescita del territorio e lo sviluppo. In tutta l'Ue si sta ridiscutendo attorno questi temi. Ci sono situazioni assurde" e "non e' possibile il licenziamento via Whatsapp, e' incompatibile con lo spirito della nostra costituzione repubblicana". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta durante la preagora' di Belluno "difendendo il ministro Orlando". (ANSA). KAB 22-AGO-21 14:21 NNNN

Pd: Letta,voglio diventi primo grande partito ambientalista - "Voglio rendere il Pd il primo grande partito ambientalista del nostro Paese, e' una sfida per parlare alle giovani generazioni", visto "che stiamo degradando l'ambiente con l'attivita' dell'uomo". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta parlando alla pre-agora' di Belluno.



Letta,Pd primo in metropoli e piccoli centri,recuperare medi - "Dei quattro grandi partiti, Lega, FdI, 5 Stelle e noi, viene fuori che mediamente noi siamo il primo nelle grandi citta'" e anche "nei piccoli centri. Cadiamo e arriviamo a diventare il terzo, nei centri medi che non sono i piccoli comuni e non sono le grandi citta'. Noi dobbiamo capire come recuperare questi centri medi". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta parlando di alcuni sondaggi alla pre-agora' di Belluno.