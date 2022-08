Pd, Letta striglia la sua base. "Chi ricatta sulle liste vada altrove"

Elezioni, Letta: priorità energia, 5 misure contro rincari

"Io sapevo benissimo che era tutto molto difficile" sulle liste, "ma per un motivo molto semplice: e' la prima volta che si vota con una riduzione del tetto dei parlamentari. La strettoia e' enorme, non c'e' stato il tempo per fare quello che si doveva fare. Io ho ricevuto tante richieste dai territori, candida questo perche' se non lo candidi se ne va da un'altra parte: chi si vuole candidare con questi ricatti puo' passare tranquillamente dall'altra parte". Lo ha detto Enrico Letta a Radio 24.

Elezioni, Letta: solo votando Pd si fermano le destre - "Soltanto votando per noi si puo' avere una alternativa alla destra, votando per altri significa agevolare la marcia delle destre in questa campagna elettorale". Lo ha detto Enrico Letta a Radio24.

Elezioni, Letta: indecente video Meloni su stupro - "Il video postato da Meloni su uno stupro e' indecente e indecoroso. Invito tutti a fare una campagna elettorale sui confronti, non si puo' essere irrispettosi dei diritti delle persone". Lo ha detto Enrico Letta a radio24.

Elezioni, Letta: priorita' energia, 5 misure contro rincari - "Sento questa responsabilita': il prezzo dell'energia elettrica e del gas sono aumentati di piu' del mille per cento, prima con l'aumento delle materie prima e poi con la guerra. Io lancio una proposta in cinque punti per affrontare questo tema come il tema principale della campagna elettorale". Lo ha detto Enrico Letta a Radio 24. "Il primo e' molto forte, ma dobbiamo metteer a livello nazionale un tetto al prezzo dell'energia elettrica in Italia. Dobbiamo disallineare i prezzi dell'energia rinnovabile dagli altri, cosi' da non soffrire da questi tremendi aumenti. Un contratto luce sociale per imprese e famiglie. Il terzoi, raddoppio del credito di iumposta per le imprese, da giugno a settembre. E poi gli altri due punti: un piano nazionale per il risparmio energetico, fatto veramente, e continuare sulle politiche per arrivare al tetto europeo del prezzo del gas e incentivazione delle rinnovabili", ha aggiunto Letta.