Letta: "Pd non più partito delle Ztl. Vinciamo sostenendo il governo Draghi"

"Il Pd non e' piu' il partito delle ztl, ha vinto anche nelle periferie, con un risultato talmente a valanga, attorno al 60%, che di per se' come con le periferie abbiamo ricominciato il dialogo". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, commentando l'esito del voto, al Nazareno.

Comunali: Letta, Pd cresce con Draghi, governo si rafforza - "Il Pd cresce e vince sostenendo Draghi, e' a suo agio in questa situazione politica, sono altri che non sanno come gestirla. Ognuno tiri le sue conseguenze e le sue conclusioni. Per il Pd questo quadro politico e' positivo". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, commentando l'esito del voto, al Nazareno. "Io penso che il quadro politico regga, il quadro elettorale rafforza il governo".

Letta,al lavoro per larga maggioranza per post Mattarella - "Di Quirinale si parlera' da gennaio in poi, quando il Bilancio sara' approvato. Io continuo a pensare che il Presidente della Repubblica debba essere eletto con la piu' larga maggioranza possibile. Da gennaio lavoreremo per costruire un larga maggioranza per il successore di Mattarella". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, commentando l'esito del voto, al Nazareno.

Comunali: Letta, a lavoro per classe dirigente femminile - "E' mio impegno far si' che le prossime volte si promuova una classe dirigente al maschile e al femminile. Oggi celebriamo la vittoria di sindaci uomini". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, commentando l'esito del voto, al Nazareno. ""Avrei voluto una partecipazione elettorale del 90% quella che c'e' stata deve far riflettere e per questo rilancio le agora' democratiche, un percorso partecipativo".

Pd: Letta, io garante e motore unita' - "Ho visto una straordinaria mobilitazione di tutti" nel Pd. "Sono convinto che questo lavoro continuera'. Sono qui, garante e motore attivo dell'unita'". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, commentando l'esito del voto, al Nazareno.

Fn: Letta,obiettivo testo comune Parlamento per scioglimento - "Faccio un appello alle forze politiche, per votare una mozione che chiede lo scioglimento di un movimento neofascista. Il nostro non e' un intento divisivo. C'e' il tentativo di arrivare a un testo comune che porti allo scioglimento di Fn, come la piazza di sabato ha chiesto. Il Parlamento farebbe bene a cogliere tutti insieme questo appello". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, commentando l'esito del voto, al Nazareno.

Sindacati: Letta, piazza chiede rispetto Costituzione - "La piazza San Giovanni di sabato ha chiesto il rispetto della Costituzione col rifiuto del fascismo, degli assalti squadristi alle sedi dei sindacati. Quella piazza non ha parlato di Ulivo o centrosinistra. Da questo voto emerge una spinta ad essere piu' in grado di essere uniti e lavorare insieme. Il Pd e' leader e federatore, ma tutti saranno protagonisti". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, commentando l'esito del voto, al Nazareno.