Letta-Salvini, segretario del Pd: "Io palo? Parole da leghisti pistoleri"

"Io faccio da palo? E' il linguaggio col quale probabilmente sei abituato a parlare con i tuoi consiglieri facili di pistola, Adriatici a Voghera o Aronica a Licata". Il segretario del Pd, Enrico Letta, risponde su Twitter alle parole pronunciate da Matteo Salvini a Milano Marittima.

Fonti Nazareno, Salvini ha sabotato piu' volte Draghi

"Letta palo di Conte sabotatore? Il leader della Lega usi questo linguaggio coi suoi amici facili di pistola e con le piazze no Vax. Il Papeete evidentemente continua a dargli alla testa". Lo riporta l'ANSA, citando fonti del Nazareno. "Salvini piu' volte ha sabotato Draghi e il governo. Noi tutti abbiamo dato un contributo a migliorare la riforma della giustizia", aggiungono le stesse fonti all'Ansa.

Salvini al 'Papeete': Conte odia Draghi e fa sabotatore, Letta suo palo

Matteo Salvini torna a Milano Marittima e torna al 'Papeete' (dove iniziò la crisi del governo gialloverde, nell'estate del 2019) il leader della Lega giura che il suo partito non farà 'sgambetti' all'attuale esecutivo. "Draghi sa perfettamente di chi può e di chi non può fidarsi", spiega nel corso di in un colloquio riportato dal 'Corriere della sera'. "Conte fa il suo lavoro di sabotatore e Letta che gli fa da palo, quei due che passano le giornate a insultarmi. Noi costruiamo, gli altri smontano".

"Conte odia Draghi", riporta invece Repubblica. Sul Green pass restano i dubbi di Matteo Salvini. In primis per quanto concerne l'utilizzo sui treni a lunga percorrenza: "Proprio no".

"Io difendo la libertà di dissenso, poi se mi chiede se la Lega organizzerà mai una manifestazione contro il Green pass le dico di no, le dico che preferiamo concentrarci sulla raccolta di firme per i referendum sulla giustizia", riporta Repubblica.