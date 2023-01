Lollobrigida: "Tavolo di Governo lunedì? Inventato da giornali"

Lollobrigida: “Il tavolo di lunedì lo hanno convocato i giornali, sui giornali"

"Ogni tanto esce una notizia che non sai dove emerge. Si vende di più quando si parla di trame e reti, non ci si arrende all’evidenza che questo Governo è poco litigioso ed unito. I rapporti con gli alleati sono ottimi”.Lo ha dichiarato il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida nel corso di un evento a Milano per le Regionali in Lombardia. / Facebook Fratelli d’Italia