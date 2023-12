Lollobrigida, treno fermato. "Salve, sono il ministro...". Svelato il giallo

Lollobrigida e il treno fermato a Ciampino



Come ha fatto Francesco Lollobrigida a fermare un Frecciarossa in ritardo per scendere prima? Il giorno dopo la storia del treno 9519 Torino-Salerno in sosta straordinaria a Ciampino causa ministro in ritardo diventa più chiara. Comincia con il cognato di Giorgia Meloni che chiede: «Che cosa possiamo fare per poter scendere?». Prosegue con qualcuno del suo staff che chiama l'amministratore delegato delle Ferrovie di Stato Luigi Corradi: «Siamo qui a Ciampino, vorremmo scendere qui che qualcuno ci viene a prendere in stazione». E si conclude con il capotreno che confessa ai colleghi: «Mi hanno chiamato dalla centrale». Con le Fs che si difendono: «Abbiamo fatto l'annuncio per tutti, chiunque poteva scendere». Ma l'auto blu fuori dalla stazione della cittadina c'era solo per Lollobrigida. Lo scrive il sito internet www.open.online.