Lombardi (M5s) ha il poltronavirus? Da anti-Pd ad alleata di Zinga nel Lazio

Mentre i politici paiono assorbiti completamente nel fronteggiare una epidemia di cui non capiscono niente (e ci mancherebbe altro), incredibilmente i "lavori" per le nomine pubbliche e super stipendiate (Eni, Enav, Enel, Poste ecc) vanno avanti senza ostacoli e viene da chiederci come ciò sia possibile se, appunto, i politici sono così impegnati. Ma oggi c'è una politica in particolare che sale sugli scudi ed è Roberta Lombardi consigliere regionale del M5s: ex candidata Presidente della Regione Lazio, ex Deputata, ex precaria e segretaria di un impresa di mobili (tra cui ovviamente poltrone) ed ex passionaria anti PD. Ricordate lo show con Bersani insieme a Crimi del 2013 e le invettive all'epoca della candidatura alla Regione in cui metteva alla berlina Nicola Zingaretti, in quanto indagato e responsabile dei ritardi sui rifiuti nel Lazio?

Non appena Roberta si è resa conto che finito il secondo mandato c'è il rischio di tornare alla vita reale (mobili, poltrone...), i suoi rapporti con i Democratici e in particolare con Zingaretti (Presidente della Regione Lazio) sono nettamente migliorati. Fossimo maliziosi (e lo siamo) potremmo pensare che un'altra decina di anni in Regione Lazio, magari come Assessore, valga la pena di un ribaltone interno al Sistema Nervoso Centrale della ex Deputata, fino allo stravolgimento dei propri valori (chiede di allearsi al PD in modo definitivo, strano tempismo non c'è che dire) ma il tutto è probabilmente dovuto a un virus. Auguriamo alla Lombardi di realizzare i propri sogni.