M5s, Conte scopre le carte e si candida in 4 regioni. Sorprese nelle liste

M5s, Cafiero de Raho in Calabria. Patuanelli in Friuli, Lazio e Campania

Mancano ormai pochi giorni al termine ultimo per la presentazione delle liste e dei candidati per le prossime elezioni. Dopo il Pd, primo a comunicare i nomi e travolto dai malumori degli esclusi eccellenti, nella notte è arrivato anche l'elenco ufficiale del M5s, che ha reso noto l'esito delle Parlamentarie. L'annuncio - si legge su Repubblica - è apparso sul blog del Movimento nel quale si precisa che Giuseppe Conte si riserva la valutazione, sentito il Garante, di compatibilità con i valori e le politiche del Movimento 5 Stelle, esprimendo parere vincolante e insindacabile, in qualunque fase dell'iter fino alla scadenza del termine per il deposito delle liste elettorali. Il presidente, inoltre, si riserva di individuare i nominativi mancanti per il completamento delle liste, ove necessario. Conte, sarà capolista alla Camera in ben cinque collegi dal nord al sud: nei due lombardi, a Napoli, in Puglia e a Palermo.

Correrà in tre seggi, ma al Senato, il ministro all’Agricoltura Stefano Patuanelli: nella sua Friuli, ma anche Lazio e Campania. E poi per Montecitorio la vice Alessandra Todde nella sua Sardegna ma anche in Lombardia, come l’ex procuratore Federico Cafiero de Raho in Calabria e in Emilia Romagna, il docente Livio De Santoli a Roma, l’ex ministro Sergio Costa a Napoli. E poi - prosegue Repubblica - l’ex sindaca Chiara Appendino in entrambi i collegi piemontesi come il vice Riccardo Ricciardi in entrambi quelli Toscani, il vice Michele Gubitosa nella sua provincia campana. Per Palazzo Madama, l’ex procuratore Roberto Scarpinato sia in Sicilia che in Calabria, la capogruppo Castellone a Napoli, la candidata Barbara Floridia nella sua Sicilia, Mario Turco in Puglia e in Basilicata. Davide Buffagni, fratello di Stefano ex viceministro allo Sviluppo economico, sarà candidato in Lombardia alla Camera nel collegio Lombardia 1 come terzo nella lista. Ma tra le seconde file, gli attivisti o gli amministratori che attendevano con ansia i risultati, alto si è alzato il mormorio: "I collegi sicuri sono da Roma in giù, ma se Conte riversa tutti e 15 al Sud squalifica il processo di partecipazione che c’è stato fino ad oggi".