M5s, Di Battista in Puglia contro Emiliano. "Vuole fare cadere il governo"

Il M5s è in agitazione. Preoccupa la decisione dell'ex deputato grillino Alessandro Di Battista. Oggi sarà a Bari, a sostegno della candidata grillina Laricchia per le Regionali in Puglia, ma soprattutto avrà un'altra missione: attaccare il governatore Emiliano sugli impresentabili. I big del partito - si legge sulla Stampa - sono su tutte le furie per questa decisione. Per esempio, la vicepresidente del Senato Paola Taverna e il capo politico reggente Vito Crimi, «Vuole far cadere il governo, è evidente». «Perché non attacca Fitto?», sono alcuni messaggi che trapelano dalle conversazioni.

Di Battista spiega la sua decisione con un post sui Social: "La Commissione Antimafia ha appena pubblicato la lista dei candidati impresentabili delle prossime elezioni regionali. In Puglia gli impresentabili sono tre e due corrono nelle liste di Emiliano". I grillini temono la sconfitta in Puglia, che darebbe una scossa al governo. L'auspicio è che con il voto disgiunto si possa favorire Emiliano (Pd), rispetto a Fitto (Cdx), ma lintervento di Di Battista a Bari potrebbe allontanare questa possibilità.