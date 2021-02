A quanto si apprende, Alessandro Di Battista non risulta più iscritto al Movimento 5 Stelle. Dopo il voto su Rousseau dello scorso 11 febbraio con cui la base pentastellata ha dato il suo via libera all'ingresso del M5S nel governo Draghi, l'ex deputato ha preso le distanze dal Movimento ("da oggi non parlo più a nome del M5S"). Oggi DI BATTISTA ha ufficialmente rinunciato all'iscrizione.