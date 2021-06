M5S: "Di Maio con Grillo. Di Battista torna, Crimi (e...) con l'ex premier

Di Maio sta con Grillo, non con Conte. Ne è convinto Paolo Becchi, ex ideologo del Movimento 5 Stelle e profondo conoscitore delle dinamiche interne al movimento fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. "E' abbastanza ovvio, Di Maio sta con chi gli concede maggior spazio. Ora nel M5S ci sarà un comitato direttivo e quindi non sarà partito personalizzato come sarebbe stato quello di Conte. E' chiaro quindi che Di Maio sta con Grillo, anche se in questi giorni e in queste ore è impegnato con il G20 dei ministri degli Esteri con le delicate tematiche internazionali".

"Grillo - spiega Becchi ad Affaritaliani.it - si è sempre fidato di Di Maio e ha puntato proprio su di lui con il successo elettorale delle Politiche 2018. Al contrario, con Conte Di Maio non ha mai avuto buoni rapporti. L'ex premier è stato molto astuto e furbo e durante il governo giallo-verde con la Lega ha messo Di Maio contro Salvini. Poi il leader della Lega ha fatto cadere l'esecutivo con il risultato che è nato il governo Conte 2. Non va dimenticato che Di Maio era molto legato all'esecutivo giallo-verde nel quale il presidente del Consiglio, di fatto, era sottomesso al capo politico del M5S e al segretario della Lega. Poi con l'esecutivo giallo-rosso Conte ha assunto più poteri e ha iniziato a montarsi la testa".

Becchi spiega che "nel corso dell'esecutivo con il Pd Conte è emerso con una sua posizione autonoma credendo di essere diventato quasi invincibile. Di Maio negli ultimi giorni ha fatto la cosa giusta cercando una mediazione fino all'ultimo perché aveva capito che una rottura non sarebbe stata nell'interesse di nessuno, né dei 5 Stelle né di Conte. Io non so chi abbia consigliato l'ex premier, certamente non il sottoscritto, ma non può dire a Grillo 'mi hai dato le chiavi di casa e ora ti chiudo fuori'. E' incredibile che un avvocato abbia commesso un atto di così tanta arroganza. Dopo aver distrutto Casaleggio ha cercato di distruggere anche Grillo, ma non l'ha pensata bene questa volta. Avrebbe dovuto umilmente affrontare il discorso in modo diverso cercando di discutere sul nuovo statuto e di trovare un compromesso".

Conte ora farà un suo partito o movimento? "Penso proprio di sì, ma non credo che avrà un grande successo. Ecco perché si parla di probabile scissione all'interno del Movimento 5 Stelle. Certamente con l'ex premier dovrebbe esserci i ministri Patuanelli e D'Incà, i due che sono stati sempre più vicini a Conte. Ma, viste le ultime posizioni anche di oggi, è probabile che anche Crimi lasci i 5 Stelle. Molti di quelli che sono al secondo mandato e che non rientreranno nelle poche eccezioni che farà Grillo potrebbero provare dall'altra parte. Ma non penso che i numeri saranno importanti, massimo una quarantina di deputati alla Camera", spiega Becchi.

E infine Di Battista. Tornerà nel M5S? "In questo momento è in giro per il mondo, come spesso accade durante il periodo estivo, ma è assolutamente possibile che Di Battista, come altri, ad esempio Morra ma non solo, rientri nel Movimento. La mia proposta a Grillo, ma tanto sono sicuro che non mi ascolterà, è quella di fare una grande amnistia per tutti coloro che sono stati cacciati dal M5S. Se decidesse di riammetterli potrebbe parare le uscite che ci saranno verso il movimento o partito di Conte. La mia proposta a Grillo, spero mi ascolti ma ne dubito, è quella di un'amnistia per tutti gli ex grillini", conclude Becchi.