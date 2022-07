M5s: Di Maio, Draghi ha suggerito scissione? Non scherziamo

"Assolutamente no, ma non scherziamo". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, risponde alla domanda se sia stato Draghi a "suggerire la scissione" intervenendo ad un incontro nell'aula consiliare di Pomigliano d'Arco sul tema 'La guerra in Ucraina. Il ruolo dell'Europa. La situazione internazionale'.

"Una scissione così non si coltiva in poche ore. Da un po’ c’era un’agenda personale al di fuori della linea politica del Movimento. È stato Draghi a suggerirlo? Ne parlerò con lui lunedì", aveva detto Giuseppe Conte nelle scorse ore.

Ius scolae: Di Maio, spero compromesso ma non si picconi Governo

"Io mi auguro che si trovi un compromesso in Parlamento e mi sconcerta che si usi come una bandierina per picconare il Governo. Far cadere il Governo significa andare a votare in autunno ed e' mentre staremo scrivendo la legge di bilancio. Se si vuole fare questo mi devono dimostrare qual e' il bene per questo, ovvero andare in esercizio provvisorio". Cosi' il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sullo Ius Scolae intervenendo ad un incontro nell'aula consiliare di Pomigliano d'Arco sul tema 'La guerra in Ucraina. Il ruolo dell'Europa. La situazione internazionale'.

Governo, Di Maio: se cade a pagare saranno italiani

"Chi vuole far cadere il governo o sa cosa rischia o non lo sa che cosa si rischia in questo momento storico. Questo è un Paese abituata a cambiare i governi ma in questo momento storico se il governo cade non so a quanto può arrivare lo spread ma una cosa è certa: i costi continueranno a salire per le famiglie italiane; perché nel mondo c'è grande fiducia in questo governo, grande fiducia nel premier in Draghi e nel presidente Mattarella", le parole di Luigi Di Maio.

Di Maio, inflazione ci preoccupa ma imprenditori vanno avanti

"Noi stiamo combattendo con l'inflazione che ci preoccupa ma io voglio ringraziare gli imprenditori italiani che nonostante la situazione stanno esportando il made in Italy e stanno continuano ad assumere nonostante l'economia di guerra", sottolinea il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Rinascita Fest a Pomigliano d'Arco.

Nato: Di Maio, no ripercussioni sui curdi

"L'accordo tra Finlandia, Svezia e Turchia in merito all'adesione delle prime due alla Nato non avra' ripercussioni sui curdi. Mi fido molto dei due Paesi, hanno una grande cultura dei diritti umani. Noi parleremo con tutti i nostri partner anche con la Turchia". Cosi' il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo ad un incontro nell'aula consiliare di Pomigliano d'Arco sul tema 'La guerra in Ucraina. Il ruolo dell'Europa. La situazione internazionale'.