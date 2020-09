M5S, Di Maio e Conte i leader più apprezzati, staccati Di Battista e Crimi

Nei giorni in cui prende il via la riorganizzazione pentastellata, i sondaggi svolti da Demos per Repubblica svelano gli umori tra gli iscritti al Movimento 5 Stelle in tema di leadership. È questo infatti il tema caldo in casa grillina, dove si stanno definendo gli scenari sulla corsa ai vertici proprio in queste ore. Ancora da capire se sarà una contesa tra singoli, o piuttosto una 'trattativa' dalla quale emergerà la soluzione collegiale per la gestione del Movimento. Si vedrà. Fatto sta che - per dirla con il sondaggista Ilvo Diamanti - "i maggiori consensi nel Movimento si indirizzano verso Di Maio: oltre il 70%. Superato solo dal premier Conte”. È l'attuale ministro dei Esteri il leader più apprezzato nel MoVimento, arrivando al 71% del gradimento espresso nei confronti di chi risulta iscritto. Il primo ministro invece, nel suo ruolo di outsider, si aggiudica il 77%. Il fondatore Beppe Grillo si attesta al 59%. Alessandro Di Battista, nonostante i predicozzi sul ritorno alle origini, al 52%. Chiude la classifica l'attuale reggente Vito Crimi al 41%. Tra gli iscritti al Movimento Di Maio consolida quindi la sua posizione di leadership interna, con quasi 20 punti in più di Alessandro Di Battista. Lo stesso Di Maio è il leader grillino più apprezzato dagli altri partiti con il 32% di gradimento. Più 11% su Di Battista.