M5s, il Garante dà ragione a Conte: Rousseau consegni i dati degli iscritti

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ordinato all'Associazione Rousseau di consegnare al Movimento 5 Stelle tutti i dati personali degli iscritti al Movimento stesso. Il provvedimento e' stato adottato d'urgenza all'esito dell'istruttoria avviata dal Garante dopo la segnalazione presentata da M5s.

"La pronuncia del garante della privacy sui dati degli iscritti al Movimento 5 Stelle e' chiarissima e va esattamente nella direzione da tempo da noi indicata: il titolare di quei dati e l'unico soggetto che puo' disporne per fini istituzionali e' il Movimento 5 Stelle stesso e nessun altro. Dispiace aver perso tempo a causa degli ostacoli che in maniera strumentale sono stati messi in campo da qualcuno per rallentare il processo di rifondazione del Movimento a cui sta lavorando Giuseppe Conte e che la comunita' del Movimento 5 Stelle attende con impazienza". E' quanto si legge sul profilo Facebook del Movimento 5 stelle. "Adesso attendiamo che l'associazione Rousseau ottemperi a quanto sancito dal Garante della Privacy restituendo i dati degli iscritti nei tempi stabiliti, ossia entro i prossimi 5 giorni. Siamo pronti alla ripartenza con entusiasmo e responsabilita'", si aggiunge.