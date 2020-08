M5s-Pd, Di Maio guarda già al 2021: "Possibile accordo su Milano e Roma"

"Io e Conte lavoriamo benissimo assieme". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervistato da 'la Stampa' risponde sui rapporti con il presidente del Consiglio. Scommetterebbe un euro sul rimpasto? "Non scommetto di mio, ma le posso dire che non è un rimpasto la risposta ai problemi del Paese".

M5s:Di Maio, con Pd si possono porre basi per comunali 2021

"In quasi 10 anni e' cambiato il mondo ed e' cambiata l'Italia. Non credo sia il momento di fare previsioni, ma e' evidente che ora si possono porre le basi anche per le comunali del 2021. Si votera' a Milano, Roma, Torino, Bologna e Napoli e io spero che ci possa essere una intesa complessiva". Lo dice il ministro degli Esteri Luigi Maio in un'intervista alla Stampa sul dopo voto su Rosseau. "Siamo entrati in una nuova era", aggiunge: con il Pd "si e' aperto un percorso per le elezioni amministrative, sulla base di un lavoro che stiamo portando avanti al governo centrale. Credo faccia parte della naturale evoluzione delle cose, dopo di che sono i territori che debbono essere ascoltati. I nostri iscritti hanno chiaramente detto di volere evolvere". E in una lettera al Fatto scrive: "Stiamo affrontando una prova di maturita'. E bisogna essere in grado di accettare la sfida. Per questo motivo ho detto chiaramente che servivano due si'. Due si' perche' io mi fido dei territori e i territori devono potersi fidare di noi. Escludere Virginia Raggi sarebbe stata una follia. Aprirci anche ai partiti tradizionali non e' peccato, l'abbiamo fatto a livello nazionale. E non significa snaturarci, ma portare i nostri valori, i nostri principi e le nostre idee anche fuori dal movimento. Vogliamo influenzare positivamente anche le altre forze politiche. E fare delle alleanze a livello locale puo' essere lo strumento giusto. Questa e' la strada da seguire, ne sono convinto e mi battero' per far crescere sempre di piu' il Movimento"

MIGRANTI: DI MAIO, 'LUNEDI' IN TUNISIA CON LAMORGESE, CHI ARRIVA IN ITALIA SARA' RIMPATRIATO'

"Sono aumentati gli sbarchi per via di messaggi fuorvianti arrivati proprio in Tunisia su presunte sanatorie dei migranti in Italia. Non è così, lo abbiamo comunicato attraverso la nostra rete diplomatica e abbiamo chiesto un intervento diretto del presidente Saied, che ringrazio e che incontrerò anche lunedì quando mi recherò in visita a Tunisi con la ministra Lamorgese. La Tunisia sta vivendo un momento difficile, lo comprendiamo ma è un paese sicuro e chi arriverà in Italia sarà rimpatriato". Così il ministro degli Esteri Luigi Di MAIO in un'intervista a 'la Stampa'.

DL SICUREZZA: DI MAIO, 'DIALOGANDO CON RAGIONEVOLEZZA SI TROVERA' PUNTO EQUILIBRIO'

"Sui decreti sicurezza c'è un accordo di revisione sulla base delle interlocuzioni avute anche con il capo dello Stato. Dialogando con ragionevolezza sono certo si troverà un punto di equilibrio, fermo restando che anche molti esponenti del Pd pensano che in questo momento sia opportuno calibrare i segnali che diamo all'estero". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un'intervista a 'la Stampa'.