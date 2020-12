M5s, record cambi di casacca. Ora c'è un grillino in tutti i partiti da dx a sx

La guerra all'interno del Movimento 5 stelle continua. Tra i grillini le spaccature interne sono sempre più evidenti. Il riscontro arriva dai numeri. Sono 55 tra Senato e Camera i parlamentari che hanno lasciato il Movimento. I grillini in fuga hanno risparmiato solo le minoranze linguistiche. Per il resto, - si legge su Repubblica - non c’è gruppo parlamentare dove non si siano insinuati: chi è andato con Giorgia Meloni e chi con Roberto Speranza, chi con i forzisti e chi con Renzi. Perché sì, dentro il record costituito dalla nutrita pattuglia di eletti che ha lasciato il Movimento; c’è un primato forse ancor più singolare: i transfughi si sono ricollocati in ogni partito rappresentato in Parlamento. Con l’eccezione della componente dove siedono i tirolesi della Svp.

Il gruppo che più ha beneficiato dell’apporto di ex pentastellati è la Lega, con quattro transfughi, tutti al Senato. La fuga dei grillini - prosegue Repubblica - è iniziata, nel settembre del 2018, per finire addirittura ad Arcore: Matteo Dell’Osso, ingegnere malato di sclerosi multipla, se ne andò per il mancato sostegno ai suoi emendamenti a favore dei disabili: "Mi sentii tradito e andai a Palazzo Grazioli con l’amica Renata Polverini: Berlusconi si mostrò elegante e generoso, mi regalò tre cravatte e mi disse “spero che altri come lei aprano gli occhi”. I 5Stelle sono invidiosi del Cavaliere come di tutte le persone di successo". E in queste parole chi vuole può leggere il senso di una rivoluzione mancata.