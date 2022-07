M5s: "Senza il Superbonus lasciamo la maggioranza". Anche Grillo cambia idea

M5s, questa volta sembra un vero ultimatum. Pronti all'uscita

La crisi di governo non è mai stata così vicina, il M5s è intenzionato ad uscire dalla maggioranza e solo rassicurazioni importanti da parte di Draghi potrebbero frenare questa mossa. Per questo c'è grande attesa per il faccia a faccia tra Conte e il premier previsto per il pomeriggio di oggi, dopo il rinvio dovuto alla tragedia della Marmolada e al viaggio in Turchia del presidente del Consiglio. Giornata di altissima tensione quella di ieri, la discussione in Aula sul Dl Aiuti ha portato i grillini ad un passo dalla rottura. L’ultima toppa su una maggioranza lacerata, anzi già a pezzi, - si legge su Repubblica - la mette il ministro grillino ai Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà. Alle sette della sera propone un rinvio per evitare che il clima di scontro fra i partiti si tramuti in una rottura totale. Ma presto la madre di tutte le battaglie diventa la disposizione per rendere più fruibile il Superbonus edilizio.

Su questo, - prosegue Repubblica - il partito di Conte non transige: la norma deve esserci. Il governo prova a mediare, vengono coinvolti i tecnici di Mef, Abi, e Agenzia delle Entrate. Si cercano soluzioni, ma ci sono ostacoli tecnici e costi alti (3 miliardi, secondo alcuni). Il tramonto definisce i contorni dello scontro: i 5Stelle vogliono la norma sul Superbonus o sono pronti a uscire dalla maggioranza. Anche Beppe Grillo, nei conciliaboli con i suoi parlamentari, ha fatto capire che non si può escludere lo strappo: "Abbiamo investito molto su questa misura, se il governo non la sostiene che ci stiamo a fare?". Stamane si capirà se c’è mediazione ma la via della fiducia sembra ai più scontata. E allora, per una questione di timing (forse non casuale), la soluzione del rebus passa dall’incontro fra Giuseppe Conte e Mario Draghi, previsto nel pomeriggio.