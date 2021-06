Conte? Senza il M5s può valere di più. Sondaggi: il suo partito fino al 18-20%

Non solo il Movimento Cinque Stelle, ma anche il Partito Democratico trema. L'ormai probabile addio di Giuseppe Conte al M5s dopo la rottura con Beppe Grillo può rivelarsi davvero una "bomba atomica" sul panorama politico italiano, in particolare sulle ambizioni dei due partiti alleati nel governo Draghi e già partner nel Conte bis.

Sondaggi, Conte col suo partito ruba voti a M5s e Pd

Tutti cercano notizie dai sondaggisti: quanto può valere il possibile partito dell'ex premier? La risposta è parecchio, c'è chi pensa persino al 20%, con la maggior parte degli elettori che verrebbero rubati proprio a M5s e Pd. Il partito di Conte sarebbe dunque improvvisamente la principale forza politica del centrosinistra. Uno scenario che ovviamente non può entusiasmare M5s e Pd.

Tra Conte e Grillo sulla rottura ci perde il secondo

Nella rottura tra Conte e Grillo, dunque, è assai più probabile che a perderci sia proprio il secondo. Secondo Giovanni Diamanti di youtrend, interpellato dal Corriere della Sera, Conte "rimane il leader di partito più apprezzato nel Paese ma si vedrebbe azzoppato senza l’appoggio del fondatore, perché «Grillo è un collettore non indifferente per dirigenti, parlamentari, elettori. Un partito personale di un leader apprezzato come lui può raccogliere sicuramente percentuali di rilievo, togliendo voti soprattutto a Pd e 5 Stelle, non però oltre il 10 per cento»".

Sondaggi, il partito di Conte arriva fino al 18-20%

Secondo Antonio Noto di Noto sondaggi, sempre citato dal Corriere, "Conte senza i 5 Stelle potrebbe avere addirittura più consensi, i dati ci dicono che potenzialmente una sua lista può arrivare al 18-20 per cento. Drenando voti dal Movimento e dal Pd, che scenderebbero attorno al 12-13 per cento, e poi attingendo da un target di elettori non fidelizzati". Un patrimonio importante, anzi importantissimo.