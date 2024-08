Ma quali vacanze? La calda estate della politica italiana

Il Parlamento ha chiuso ma per i partiti italiani queste sono ferie brevi. La pausa estiva dei lavori a Montecitorio e Palazzo Madama fino al prossimo 10 settembre lascia infatti spazio ad un fine estate nelle piazze per la politica nostrana. Le 400 Feste dell'Unità, le kermesse giovanili e le assemblee costituenti. Poi, in autunno, il pratone di Pontida. Senza dimenticare eventi immancabili in cui la politica è protagonista, come il Meeting di Rimini di Comunione e Liberazione e la tre giorni di "La Piazza", organizzata da Affaritaliani.it a Ceglie Messapica. La fine dell'estate dei partiti sarà militante.

La calda estate militante dei partiti

Feste e iniziative, assemblee e congressi. Estate non fa dunque rima con ferie per i partiti italiani. Chiuso l'anno parlamentare con il rush finale del voto sul "decreto Carceri", i partiti della maggioranza si lanciano in una serie di iniziative tra ombrellone e montagna. Agosto è per Fratelli d'Italia il mese di "Stiamo Cambiando l'Italia". La campagna d'informazione estiva, ideata dal responsabile Organizzazione di Fdi Giovanni Donzelli, punta a spiegare nei luoghi di villeggiatura l'operato e gli obiettivi del governo Meloni. A Fdi fa eco Forza Italia, che prosegue il suo tour nelle carceri insieme ai Radicali. I giovani 'azzurri' si riuniranno il 6, 7 e 8 settembre a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini, per 'Azzurra Libertà', la convention del movimento giovanile.

C'è attivismo anche tra le fila dell'opposizione. Sarà un'estate di feste per i partiti che hanno ben figurato alle recenti elezioni Europee. Ai tradizionali appuntamenti della Festa dell'Unità del Pd risponde Alleanza Verdi e Sinistra, che ricomincia da tre. Con la festa nazionale di Avs dall'11 al 15 settembre e poi eventi separati dei partiti di Fratoianni e Bonelli. Niente feste alla ripresa dell'attività politica per M5s, Azione e Italia Viva. Dopo il crollo alle Europee c'è aria tesa nel Movimento, con un'estate di confronto interno che culminerà con l'Assemblea Costituente di metà ottobre. Il 28 settembre invece si riunirà l'Assemblea nazionale del partito di Renzi.

Vannacci da Pontida risponderà alle 400 Feste dell'Unità dem

Fronte Lega: sul pratone di Pontida - quando sarà già autunno - è atteso il 6 ottobre il generale Roberto Vannacci. "Sono molto contento di andare a Pontida, mi ha invitato Matteo Salvini in persona, per me ovviamente è la prima volta e ci prepareremo al meglio", ha detto il neo eurodeputato. "Magari potrei arrivarci in paracadute", ha aggiunto. Pontida, evento-simbolo al quale gli attivisti del Carroccio si stanno già dedicando in questi giorni di piena estate, darà il via a una lunga stagione congressuale. Che dalle regioni porterà al Congresso federale a ottobre. Anche se al momento nel partito esiste una sola candidatura, quella di Matteo Salvini.

Ai personalismi del Carroccio risponde la tela diffusa del Partito Democratico. Il Pd ha annunciato di aver superato quota 400 Feste dell'Unità. "Quest'anno abbiamo deciso di dedicare particolare attenzione ai piccoli centri, le città di provincia, le aree interne. Vogliamo portare il Pd nelle aree periferiche, nelle aree dove l'affluenza è più bassa" ha dichiarato il responsabile Organizzazione del Partito, Igor Taruffi. L'appuntamento clou sarà a Reggio Emilia dal 23 agosto all'8 settembre.

I partiti italiani non vanno in vacanza

Raccolte firme, convegni e iniziative politiche. L'estate dei partiti italiani è dunque caldissima. Se i leader politici si concedono qualche giorno di riposo - Meloni è andata in Puglia, Mattarella in Trentino, Schlein in Svizzera e Salvini al Papeete - la base dei partiti continua a essere attiva, tra talk show e iniziative politiche. Fisco, giustizia, autonomia e premierato sono i rebus che i partiti del governo provano a sciogliere sotto l'ombrellone. L'opposizione prova a costruire il castello di sabbia del referendum contro l'Autonomia differenziata. Un punto di incontro (o di scontro) sarà il più tradizionale degli eventi politici estivi: il Meeting di Rimini. Dal 20 al 25 agosto avrà luogo la 45esima edizione della kermesse, che quest'anno ha scelto il titolo “Se non siamo alla ricerca dell’essenziale, allora cosa cerchiamo?”. Un bel rompicapo estivo. Pochi giorni dopo, il 29, 30 e 31 agosto, di scena a Ceglie Messapica "La Piazza - Il bene comune". Affaritaliani.it cala sul tavolo un parterre di relatori che prevede tra gli altri Salvini, Tajani, Fitto, Urso e Musumeci.