Prima, la bibbia della comunicazione lancia la 7° edizione de "La Piazza". Affari fa notizia

Prima Comunicazione e Il Corriere della Sera lanciano "La Piazza". Tutti i dettagli sulla 7° edizione

La kermesse politica organizzata da Affaritaliani.it continua a fare notizia.

Dopo il lungo pezzo pubblicato dal Corriere della Sera, ecco che a lanciare il grande evento arriva anche un corposo articolo di Prima Comunicazione, la bibbia del mondo dell'informazione e della comunicazione.

"‘Affari Italiani’ torna in Puglia a discutere di politica a Ceglie Messapica", titola Primaonline.it.

“La Piazza – Il Bene Comune”, la settima edizione della kermesse politica di affaritaliani.it si terrà il 29, 30 e 31 agosto a Ceglie Messapica in provincia di Brindisi. Lo scenario che il direttore Angelo Maria Perrino ha deciso di affrontare è vastissimo e lo evidenza bene il titolo “E mo…? Che succede…? Dalla Puglia al Sud, dall’Italia all’Europa (e oltre). Sogni e Progetti di una Notte di Fine Estate”, così come numerosi saranno gli esponenti del panorama politico ed economico, che parteciperanno per ragionare sull’autunno che verrà e sulle prospettive dell’Italia al rientro dalle vacanze", si legge su Prima Comunicazione che poi ricorda gli ospiti delle kermesse politica pugliese.

La Piazza 2024, gli ospiti

La settima edizione de "La Piazza" è in programma dal 29 al 31 agosto a Ceglie Messapica (Brindisi). Il direttore di Affari Angelo Maria Perrino si confronterà come sempre con tanti protagonisti del mondo politico ed economico per analizzare l’attualità nazionale e internazionale. Sul palco saliranno i due vicepremier e tre ministri del governo Meloni. Oltre al leader della Lega Matteo Salvini e al segretario di Forza Italia Antonio Tajani, ci saranno Raffaele Fitto (ministro degli Affari europei, Sud e Pnrr), Adolfo Urso (Imprese e made in Italy) e Nello Musumeci (Protezione civile e Politiche del mare).

Il confronto "né di destra né di sinistra, ma avanti", come spiegano gli organizzatori, non vedrà solo la partecipazione di esponenti della maggioranza, ma anche degli altri schieramenti politici. Come il senatore del Pd Antonio Misiani, il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato Stefano Patuanelli e il fondatore e leader di Azione Carlo Calenda. Invitati anche Maria Elena Boschi (Italia viva), l’ex sindaca di Roma Virginia Raggi (M5S) e Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia. Per analizzare le sfide del presente anche figure di primo piano dell’economia e della giustizia, come il presidente di Confindustria Emanuele Orsini e il presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia.