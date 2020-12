"Macché crisi, Conte fino al 2023. Di Maio? Tessitore straordinario"

Allora, pare proprio che anche questa volta, tra Recovery e riforma del Mes, il governo non cada. Sbaglio?

"Ma, lo dico da tempo! Basta leggere i miei tweet".

Perché non cade il governo nonostante le profonde divisioni?

"Non c'è alternativa, semplice. E' ridicolo pensare che cada, lo ripeto da mesi. Ogni volta che la maggioranza arriva a uno snodo cruciale qualcuno fa finta di rompere. E lo sanno prima, perfettamente. Non so proprio come si faccia a credere alla crisi...".

Gioco delle parti?

"No, tattiche per cercare visibilità in quei momenti".

Chi è il più bravo in questa pratica?

"Renzi, in assoluto".

Quindi quando la ministra Bonetti afferma che lei la Bellanova sono pronte a lasciare?

"Non penso proprio che possa accadere, fa parte del modo con il quale si tratta in un governo che ha bisogno di tutti per stare in piedi a tutti i costi".

Avanti fino al 2023?

"Se non accade qualcosa di davvero straordinario sì".

Quindi questa maggioranza eleggerà il nuovo presidente della Repubblica...

"Beh, lo do per scontato. Non c'è mai stato un governo che ha avuto così tanti soldi da gestire, tanto potere per farlo e tante deroghe per realizzare i progetti. Difficilmente molleranno, ovvio".

Mattarella bis viste le profonde divergenze?

"Questo è un altro discorso e si vedrà sul momento, presto per dirlo".

E' il Centrodestra? Abbaia alla luna e basta...

"Fa quello che le democrazie parlamentari consentono alle minoranze. Far cadere il governo Conte sarebbe stato facilissimo usando il vecchio schema di Berlusconi e soprattutto Verdini. Ma non ha portato bene. In quel caso avremmo avuto i responsabili in Parlamento, ma dalla parte opposta. E l'esecutivo sarebbe già caduto".

Ma...

"Ma non si fa perché non rientra nelle corde di chi si vuole porre diversamente nei confronti della istituzioni. Quindi Conte va avanti".

I 5 Stelle non si spaccano?

"No, almeno fino a quando la percentuale nei sondaggi sarà tra il 15 e il 20% e quindi più o meno tutti possono mantenere la speranza di essere uno di quelli che verranno riconfermati alle prossime elezioni. E poi c’è Di Maio che sta dimostrando abilità da tessitore straordinarie".