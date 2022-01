"Male Conte, meglio Meloni di Salvini. Berlusconi al Colle? E' fortunato..."

Il 2022 di Joe Biden, Vladimir Putin ed Emmanuel Macron. Scudetto all'Inter

Secondo gli astri, come andrà la pandemia nel 2022 in Italia e nel mondo?

"Penso che la presenza delle molteplici varianti di questo morbo globale proseguirà nei mesi a venire. Un antidoto interessante sarà costituito di nuovi rimedi preparati dalle case farmaceutiche e dall’estendersi dei vaccini con maggiore capillarità. Credo che i fantasmi potranno dileguarsi verso la fine dell’anno, tra alterne vicende".

Dobbiamo aspettarci un nuovo lockdown?

"Non saranno più lockdown nel senso classico del passato recente, ma forme alternative e selettive mirate alle diverse categorie di vaccinati e non vaccinati, sull’esempio di Austria e Germania".



Politicamente che cosa prevedono le stelle per Mario Draghi? Resterà a Palazzo Chigi o andrà al Quirinale?

"Possono sussistere entrambe le ipotesi, ha belle opportunità a partire dal 24 gennaio, ma sarà lui stesso a scegliere con chiarezza".



Silvio Berlusconi ha qualche chance di diventare presidente della Repubblica?

"Voti ne prenderà, le illusioni superano la realtà, lui comunque è fiducioso e fortunato…".



Come andrà nel 2022 la sfida a destra tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni?

"Tra i due è Meloni ad avere le migliori chances, Salvini attraverserà momenti complessi più di una volta".



Come sarà il prossimo anno per Enrico Letta, Giuseppe Conte e Matteo Renzi?

"Male Conte, forti spinte per Renzi all’inizio dell’anno, periodo migliore anche per Letta".



Che 2022 sarà per il presidente americano Joe Biden e per quello russo Vladimir Putin?

"Joe Biden può correre rischi tra fine marzo e aprile e più tardi tra luglio e agosto. Putin attraverserà momenti meno facili all’inizio dell’anno e intorno fine maggio e giugno".



Chi vincerà le elezioni presidenziali francesi? Come vede Emmanuel Macron?

"Al 50% come probabilità. I pianeti non sono facili, per lui".



Passando alla finanza, che cosa accadrà sulle Borse e sui mercati nel 2022?

"Continueranno in un andamento impermeabile agli accadimenti esterni, una finanza asettica e mirata al profitto".



Chi vincerà lo scudetto di calcio il prossimo anno?

"Farei un’opzione per l’Inter".