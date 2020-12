Oroscopo 2021, "Governo cadrà entro marzo. Meloni? Non ha più Saturno contro"

ANNO 2021/ "IL GOVERNO CONTE CADRA' ENTRO MARZO"

Il famigerato anno 2020 sta per concludersi. In molti si interrogano su che anno sarà il 2021 dal punto di vista economico, politico e anche… sportivo. Affaritaliani.it lo ha chiesto a Grazia Mirti, studiosa di astrologia e laureata in Economia e commercio all'Università di Torino, nonché docente di Ragioneria e tecnica bancaria. Il governo italiano resisterà o cadrà nel 2021? “Ci sono probabilità che cada entro il mese di marzo”, è la risposta bomba alla prima domanda sulla tenuta dell'esecutivo.

ANNO 2021/ "LA MELONI SI E' LIBERATA DI SATURNO, CONTE IN DISCESA NEL 2021"

Che cosa suggeriscono le stelle dei leader politici?

"Giorgia Meloni essendo Capricorno si è liberata di Saturno e quindi potrà proseguire nella sua rotta di successo che in effetti mira a insidiare Salvini. Matteo Salvini credo che abbia perso la sua occasione nell'estate del 2019 quando ha rinunciato al ruolo di ministro degli Interni: molto difficilmente raggiungerà dei risultati splendenti. Potrebbe anche darsi che perda la sua leadership, a causa del fuoco amico. Giuseppe Conte è nato in Leone con Sole e Luna in quel segno: la grande congiunzione di Giove e Saturno in Acquario avversa il segno del Leone. Quindi lui, Di Battista, anche Di Maio che è Cancro ma con valori Leone sono in discesa nel 2021. Matteo Renzi è Capricorno, quindi anche lui mantiene la sua posizione, soprattutto è una persona capace di gettare il sasso in piccionaia. Tutti lo criticano ma il governo Conte è stato costruito grazie alle tele che lui aveva tessuto e anche adesso potrebbe nel caso determinare la caduta del governo anche se a lui non conviene troppo perché ha un partito modesto”.

ANNO 2021/ "I MERCATI INCONTRERANNO RISCHI IN ESTATE E AUTUNNO"

In questi 12 mesi i mercati hanno vissuto grandi oscillazioni, che anno sarà il 2021?

"I mercati nel 2021 incontreranno alcuni rischi che si concentreranno in febbraio, fine giugno e luglio e poi tra novembre e dicembre. Lo spostamento dei pianeti in Acquario è sicuramente favorevole a un incremento dei titoli web, dei titoli correlati e a un miglioramento ulteriore dei titoli farmaceutici però nello stesso tempo andrà a cozzare con il pianeta Urano che si trova nel segno del Toro, specialmente nei primi mesi dell'anno potrà causare manifestazioni popolari, e difficoltà sotto il profilo delle pensioni e delle banche. Si pensi a quando verranno tolti i limiti ai licenziamenti… queste situazioni potrebbero essere molto insidiose socialmente".

ANNO 2021/ BCE, ANGELA MERKEL E... L'ITALIA VERRA' SOSTENUTA ANCORA

La Bce continuerà a comprare titoli di Stato italiani senza tregua anche nel 2021?

"La Bce continuerà a comprare i Titoli di Stato italiani. Christine Lagarde è una Capricorno di ferro. Angela Merkel invece è stata molto sofferente nel 2020 proprio a livello emozionale come ha dimostrato in alcune comunicazioni. Se si danneggia l'Italia, si danneggiano anche gli altri paesi. Conviene a tutti che si salvi l'Italia".

Il 2021 sarà l'ultimo di Angela Merkel alla cancelleria tedesca… e poi?

"Angela Merkel ha 4 pianeti nel segno del Cancro, ha vissuto gli ultimi due anni in modo molto sofferto però consegna all'Europa e al suo successore una Germania molto tranquilla, nella quale gli imprenditori in difficoltà ricevono il 75% del fatturato perduto".

ANNO 2021/ PER BIDEN SARA' UN MANDATO COMPLICATO

Dove porterà gli Stati Uniti nel 2021 il neopresidente eletto Joe Biden?

"Joe Biden ha dei pessimi pianeti nel senso che lui ha uno stellium in Scorpione in dodicesima casa quindi non ha certamente una salute particolarmente vigorosa e i primi mesi dell’anno saranno molto duri. Biden fa parte dei presidenti eletti in anni che finiscono con lo zero e che sono tutti morti prima della fine del mandato. Lui è a rischio, essendo Urano opposto allo Scorpione per parecchi anni. Urano ha un’orbita di 84 anni, quando è presente alla data di elezione di un personaggio pubblico, difficilmente il mandato giunge alla fine, come nel caso del presidente Leone".

ANNO 2021/ HARRY E MEGHAN NON TORNERANNO A LONDRA. ROYAL FAMILY NEWS

Royal family, sarà l'anno del ritorno di Harry e Meghan?

"Assolutamente no. non sarebbero neanche graditi. Neanche il principe Andrea è ben messo e la Regina proseguirà sul trono anche se non ha buoni pianeti. Carlo è uno Scorpione e anche lui è coinvolto in questi transiti di Urano per cui ci saranno dei colpi di scena, dall’inizio dell’anno. Il ministro inglese alla Cultura John Whittingdale ha proposto di aggiungere una striscia ai titoli di coda dove si dica che gli eventi del film The Crown proiettato su Netflix sono stati anche romanzati perché le ultime puntate hanno scatenato un tale odio verso Camilla da costringerla a chiudere tutti i profili social. La Regina comunque non abdicherà, quando morirà, Carlo potrà succederle ma è nato nel ’47, non è proprio giovane, quindi con i transiti che ci sono anche lui correrà rischi nel corso del 2021. Il principe William avrà dei pianeti migliori fra maggio e luglio del 2021. Non salirà subito al trono in caso di successione. La principessa Kate è un apricorno ma non va incontro a periodi sereni, iniziati con il brutto cartone animato su suo figlio George..."

ANNO 2021/ L'ITALIA FARA' BENE AGLI EUROPEI E LA JUVENTUS...

La nazionale italiana esordirà a Roma nel prossimo campionato europeo di calcio, a giugno 2021. Le stelle cosa dicono?

"Vedo che Roberto Mancini ha una buona capacità di gestione. È un Sagittario, una persona equilibrata. La nazionale ha delle chance".

Serie A più competitiva di sempre, chi vincerà quest'anno il campionato di calcio?

"La Juventus va incontro a una fase molto difficile fra gennaio e febbraio. Anche per l'allenatore Andrea Pirlo che è Toro e quindi ha Urano e Marte sulla testa. Ronaldo è un Acquario con valori Ariete, è sempre brillante ma anche lui non è più giovane e potrebbe risentire delle situazioni che si verificheranno".

ANNO 2021/ QUALE SARA' IL SEGNO PIU' FORTUNATO?

"Infine, quale sarà il segno fortunato del 2021? Se ve lo stavate chiedendo sappiate che non ci sarà, semplice, non esiste. “Ognuno di noi è il frutto di una fotografia scattata al cielo nel momento della nascita. Non esiste neanche che una persona abbia solo pianeti in un segno, tutti noi siamo una sintesi di molte posizioni planetarie. Ciò premesso Acquario, Gemelli e Bilancia avranno le chances migliori!"