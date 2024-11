Manovra, Osnato: "Taglio dell'Irpef fino a 50mila euro? Siamo abbastanza fiduciosi"

Osnato (FdI) ad Affaritaliani.it: "Dobbiamo aspettare i dati del concordato biennale preventivo"



"Dobbiamo aspettare i dati del concordato biennale preventivo sui quali siamo molto fiduciosi, altrimenti ovviamente è un obiettivo che sposteremo. Ma siamo abbastanza fiduciosi". Con queste parole Marco Osnato, responsabile economico di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Finanze della Camera, risponde alla domanda di Affaritaliani.it se sia possibile nella Legge di Bilancio per il 2025 inserire in Parlamento il taglio dell'Irpef anche per i redditi sopra i 40mila euro lordi annui, come previsto ora dal testo varato dal Consiglio dei Ministri.



"Il tentativo della maggioranza e del governo è quello di ampliare la platea dei beneficiari del taglio dell'aliquota Irpef fino a 50mila euro lordi all'anno. Una misura che costerebbe allo Stato all'incirca due miliardi di euro. Vedremo i dati del concordato biennale preventivo e faremo il possibile. Ribadisco, siamo abbastanza fiduciosi", conclude Osnato.



