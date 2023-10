Manovra, Mattarella irritato per il balletto delle bozze. Inside

Manovra, iter un po' confuso sulla Legge di Bilancio

Manovra chiusa. No, manovra ancora aperta. Balletto delle bozze sulla Legge di Bilancio che "nelle prossime ore arriverà in Parlamento", come ha spiegato la premier Giorgia Meloni da Bruxelles al termine del Consiglio europeo. Il Quirinale attende il testo ufficiale, come da prassi, e non si esprime.



Ma, secondo fonti qualificate vicine al Colle più alto della Capitale, Sergio Mattarella non gradisce affatto questo ping pong di annunci e smentite, dietrofront e cambiamenti dell'ultimo momento. Irritazione, insomma, filtra dalla presidenza della Repubblica per un iter un po' confuso sulla Legge di Bilancio, il provvedimento più importante per governo e Parlamento soprattutto in una fase internazionale delicatissima.