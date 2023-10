Meloni: "Ogni mattina sento Tajani e Salvini. Ci divertiamo con la rassegna"

Ue, Meloni: "Oggi non si è parlato di Mes"

Una cosa e' raccontare se ci sono dei problemi e una cosa e' tentare di crearli: non ci sono problemi nella maggioranza. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del Consiglio europeo che si e' tenuto a Bruxelles. "Il rapporti fra il governo e Mediaset sono quelli fra un esecutivo e una grande azienda italiana", ha detto Meloni. "Non ci sono problemi fra me e Salvini, non ci sono problemi fra me e Tajani", ha detto la premier. "I fatti lo dimostreranno", ha aggiunto. "Io ogni mattina sento Tajani e Salvini e ci divertiamo molto a leggere la rassegna stampa", ha spiegato Meloni.

Sulla Legge di bilancio vi sconsiglio di rincorrere le bozze. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del Consiglio europeo che si e' tenuto a Bruxelles. "Stiamo lavorando in una situazione difficile in termini di risorse. Non ci sono ostacoli particolari da superare. Nelle prossime ore sara' inviata al Parlamento, mi pare che siamo in dirittura d'arrivo", ha detto Meloni. "Vogliamo dare un segnale di compattezza, approvandola, compatibilmente con il dibattito parlamentare", in tempi brevi.



Sulle deleghe al sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi "so che il ministro Gennaro Sangiuliano ha inviato" la documentazione "all'antitrust, aspettiamo e valuteremo nel merito". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Bruxelles.

Legge Bilancio: Meloni, Agenzia entrate non potra' accedere direttamente ai conti correnti - Nella Legge di bilancio e' prevista un'intensificazione della lotta all'evasione fiscale ma era giusto chiarire che l'Agenzia delle entrate non potra' accedere direttamente ai conti correnti. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del Consiglio europeo che si e' tenuto a Bruxelles.

Ue: Meloni, con Lagarde discusso su Patto di stabilita' - Con la presidente della Bce Christine Lagarde si e' discusso prettamente di Patto di stabilita': lei stessa ha detto durante l'Eurosummit la necessita' di arrivare a una rapida riforma. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del Consiglio europeo che si e' tenuto a Bruxelles. "Ci siamo dati delle strategie come la transizione verde e digitale" e non possiamo non tenerne conto "quando ci diamo delle regole", ha detto Meloni.

Meloni, oggi non si è parlato di Mes - "Non si è parlato di Mes, non è stato oggetto di questo dibattito". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del Consiglio europeo rispondendo ad una domanda sul Mes. In ogni caso, "non si può affrontare il tema di questo strumento se non si conosce la cornice", ha aggiunto la premier, spiegando che il Mes "richiama ai vecchi parametri del patto di stabilità". "Non è utile da parte di nessuno porre questa questione adesso, non si può discutere finché non sappiamo qual è il quadro", ha sottolineato.



IL VIDEO CON LE PAROLE DI GIORGIA MELONI