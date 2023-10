Meloni 7,5. Tajani batte Salvini. Conte 9, Schlein 2. Le pagelle sulla manovra

Calenda 4, Renzi 8. Voti e motivazioni del giudizi

La Legge di Bilancio per il prossimo anno, dopo un lungo travaglio e tanti stop and go, finalmente sta per arrivare in Parlamento. Sono state settimane difficili per la maggioranza di governo ma anche per le opposizioni. Chi ha vinto e chi ha perso? Su Affaritaliani.it le pagelle di Luigi Bisignani, profondo conoscitore delle logiche dei palazzi del potere romano.

Meloni voto 7,5: comprensibile stato di agitazione.

Tajani voto 8: finalmente batte un colpo su extra-profitti e prelievi forzati.

Salvini voto 7: tanto rumor per nulla.

Giorgetti voto 5: i conti precipitano e non si apre il paracadute.

Schlein voto 2: pensa che la Finanziaria sia un piatto tipico svizzero.

Conte voto 9: da azzecarbugli ad arruffapopolo.

Calenda voto 4: convince solo Meloni in funzione anti Renzi.

Renzi voto 8: sta per tirare fuori il consiglio dal cilindro.