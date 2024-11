E' morta la figlia primogenita di De Gasperi, Maria Romana

Era la figlia maggiore dello statista Alcide De Gasperi

E' morta nella notte a Roma, all'eta' di 99 anni, Maria Romana De Gasperi. Era la figlia maggiore dello statista Alcide De Gasperi. Nel 2021 era stata nominata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Cavaliere di gran croce dell'Ordine di merito della Repubblica italiana. Laureata in lettere alla Sapienza nel 1945, collaboro' a lungo con il padre. Era la presidente onoraria della Fondazione De Gasperi. A ricordarla nell'Aula di Montecitorio e' stata la deputata del Pd Flavia Piccoli Nardelli in apertura della seduta.

De Gasperi: Mattarella, commosso da morte Maria Romana - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, profondamente commosso dalla scomparsa di Maria Romana De Gasperi, ha inviato ai familiari un messaggio nel quale ne ricorda "l'affettuosa e attiva vicinanza all'opera di Alcide De Gasperi in momenti cruciali della storia della Repubblica e il costante e prezioso impegno per conservarne e diffonderne la memoria". Cosi' in una nota del Colle.

De Gasperi: Draghi, Maria Romana instancabile promotrice opera e valori suo padre - "Esprimo il mio più sentito cordoglio per la scomparsa di Maria Romana De Gasperi, testimone e instancabile promotrice dell'opera e dei valori politici di suo padre, Alcide De Gasperi. Ai suoi cari vanno le condoglianze del Governo e mie personali". Così in una nota il presidente del Consiglio, Mario Draghi.

