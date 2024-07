Massa, Ceccardi (Lega): "Nostro capogruppo preso il collo da consigliere Pd"

Massa, capogruppo della Lega in consiglio comunale aggredito. Ceccardi: "Preso per il collo da un consigliere del Pd"

“Ieri sera Filippo Frugoli, capogruppo della Lega a Massa, in Toscana, è stato brutalmente aggredito in consiglio comunale da un consigliere del Pd che lo ha minacciato e afferrato per il collo, davanti a tutti. Un episodio di inaudita gravità, per il quale chiediamo al Partito Democratico di prendere provvedimenti verso il consigliere, che deve immediatamente dimettersi".

"Mi auguro che gli esponenti politici di tutti i partiti stigmatizzino con forza quanto accaduto e in generale l’inaccettabile clima di odio politico che si respira in questo periodo. Da parte mia, un augurio di pronta guarigione a Filippo e l’invito a continuare le nostre battaglie nel segno della democrazia e della libertà. Io e la Lega siamo con te!”. E’ quanto dichiara l’europarlamentare toscana della Lega Susanna Ceccardi.