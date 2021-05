Mattarella a Cremona. "Fiducia per la ripresa. Sarà veloce ed efficace"

Primo ritorno in piazza per Sergio Mattarella dopo la pandemia. Il Capo dello Stato si è recato a Cremona in piazza Duomo per partecipare alla inaugurazione della lapide in ricordo delle vittime del Covid. Da dietro le transenne e nel rispetto delle misure anti Covid anche i cittadini hanno assistito alla cerimonia, dopo un lungo applauso seguito dall'Inno di Mameli. Dopo la pandemia che ha costretto il Presidente ad annullare le sue visite istituzionali alle diverse città italiane e ha ridotto al minimo la presenza di pubblico alle cerimonie ufficiali per il presidente è la prima piazza con distanziamento.

"La mia visita intende esprimere solidarietà per le sofferenze patite ma soprattutto fiducia per la ripresa che si è avviata, nella convinzione che in questo territorio pieno di cultura, di dinamismo produttivo e di senso di comunità la ripresa sarà certamente veloce ed efficace, questo è l’augurio che intendo consegnare a Cremona". Così Sergio Mattarella durante la sua visita nella città lombarda.