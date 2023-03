Mattarella in Kenya: "Serve la pace per la stabilità delle relazioni mondiali"

Mattarella all'università di Nairobi, in Kenya parla delle "gravissime conseguenze" della guerra in Ucraina e poi fa un appello sull'ambiente

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dichiarato, durante la sua visita ufficiale in Kenya, che la guerra può far regredire i rapporti internazionali di decenni. In particolare, ha fatto riferimento alle conseguenze negative del conflitto in Ucraina, in Siria e alla crisi dei migranti che ne è derivata.

Mattarella ha sottolineato che la pace e la sicurezza sono elementi fondamentali per la stabilità delle relazioni internazionali e per la tutela dei diritti umani.

Mattarella in Kenya, il discorso sul clima: "Non c'è pace senza sviluppo sostenibile"

Inoltre, Mattarella ha parlato anche del cambiamento climatico, sottolineando che non c'è pace senza uno sviluppo sostenibile. Ha ricordato che il clima è un bene comune dell'umanità e che tutti i paesi devono contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico, in particolare attraverso l'implementazione degli accordi internazionali come l'Accordo di Parigi.

Il capo dello Stato ha anche evidenziato il ruolo fondamentale delle energie rinnovabili e della sostenibilità ambientale per lo sviluppo sostenibile dei paesi, in particolare quelli in via di sviluppo. Ha sottolineato l'importanza di una cooperazione internazionale basata sulla solidarietà e sull'aiuto reciproco, per affrontare le sfide globali come il cambiamento climatico e per promuovere la pace e la stabilità nel mondo.