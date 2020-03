Mattarella sente il governo e il Cdx: "Servono unità e collaborazione"

Il presidente della Repubblica Segio Mattarella scende in campo e richiama le forze politiche di maggioranza e di opposizione all'unità sull'emergenza sanitaria causata dal contagio da coronavirus e sul Decreto Cura Italia per affrontare le conseguenze economiche.

Il Capo dello Stato ha telefonato oggi al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ad altri memebri dell'esecutivo e ai leader dell’opposizione, tra cui Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Mattarella ha chiesto a tutti unità, dialogo e spirito di collaborazione. Un invito alla responsabilità nazionale in un momento altamente drammatico per le sorti del Paese.

Il Presidente ha sentito la necessità di intervenire in prima persona preoccupato dall'evolversi della crisi da Covid-19. I principali leader sono stati invitati alla "comprensione reciproca", perché il Paese deve fare come unico obiettivo l'uscita dell'emergenza sanitaria. "Poco fa mi ha chiamato Mattarella, è stato cortese" ha detto Salvini. "Io gli ho detto che servono subito medici a Bergamo e Brescia. Ho dato la massima disponibilità a collaborare, ma dobbiamo esserlo tutti a farlo. Spero di essere chiamato oggi stesso da Conte".

L'intervento del Capo dello Stato arriva dopo che ieri Salvini aveva manifestato la propria opposizione al decreto Cura Italia, subordinando il sì della Lega all'adozione di modifiche, e esprimendo la sua contrarietà alla commissione speciale redigente proposta dal presidente della Camera Roberto Fico per approvare in maniera emplificata il decreto legge da 25 miliardi appena approvato dal governo.

"Questa mattina ho parlato con il Presidente della Repubblica Mattarella: un gesto che ho apprezzato molto e lo ringrazio per questo. Al Capo dello Stato ho ribadito lo spirito di collaborazione e responsabilita' che ha contraddistinto Fratelli d'Italia fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria e gli ho confermato che il nostro lavoro continuera' in questa direzione. Ci auguriamo che il Governo abbia il nostro stesso atteggiamento e che si possa davvero lavorare insieme per dare risposte concrete a famiglie, imprese e lavoratori. Perche' per noi l'interesse dell'Italia e degli italiani vale piu' di ogni altra cosa". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia MELONI, a seguito della telefonata di questa mattina ricevuta dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Silvio Berlusconi ha avuto un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il presidente di Forza Italia, a quanto si apprende, ha garantito che la volonta' del suo partito "di collaborare per uscire da questa situazione e' assoluta". Il governo tuttavia, ha aggiunto, "deve accogliere almeno alcune delle proposte che noi avanziamo nell'interesse di tutti i cittadini".

In queste settimane Mattarella ha sempre mantenuto un filo costante con le opposizioni, all'inizio della crisi aveva ricevuto Salvini al Quirinale. E' in contatto continuo con i governatori del Nord, da Attilio Fontana (Lombardia) a Luca Zaia (Veneto), con cui gli scambi sono continui. Mattarella è in contatto continuo anche con i vari leader esteri. Le telefonate al presidente francese Macron e al tedesco Steinmeier hanno consentito di evitare l'isolamento del Paese, e di tenere aperto dei canali di fornitura di materiali sanitari. Il Presidente della Repubblica ha mandato un messaggio al Papa: "I suoi costanti appelli ad abbracciare il dialogo e a rifuggire dalla "cultura dello scarto" suggeriscono il cammino per affrontare le emergenze globali e perseguire uno sviluppo autenticamente integrale".