Mattarella loda l'Ue, Vannacci la demolisce: "Inutile, anzi dannosa. Ci ha truffato con i vaccini e con il Green Deal"

"L'unione Europea di oggi è il simbolo del fallimento per antonomasia. Un'istituzione che ci ha reso più poveri, più instabili e meno liberi. Un ente autocratico e tecnocratico che vorrebbe imporre le proprie scellerate politiche in ogni settore e che ingoia, come Gargantua, la sovranità dei paesi membri a favore di istituzioni non elette dal popolo e, tantomeno, rappresentanti la volontà popolare. Un coacervo di burocrazia e inutile regolamentazione che incrementa esponenzialmente le spese improduttive col solo scopo autoconservativo di far funzionare la bestia e di elargire lauti stipendi ai rappresentanti di inutili meccanismi e congegni di una macchina elefantiaca inefficace e inefficiente".

E' chiara e netta la risposta dell'eurodeputato della Lega Roberto Vannacci che, intervistato da Affaritaliani.it, commenta le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell'inaugurazione di 'Agricoltura È' a Roma ('Il modello europeo viene imitato in altri continenti e dimostra quanto sia stata straordinariamente di successo questa esperienza', ha affermato il Capo dello Stato.



"Una Unione senza cuore, senza anima, senza costituzione e senza identità in cui il tecnicismo esasperato rappresenta l'unico motivo esistenza. Un'Europa che ha spalancato le porte all'immigrazione illegale, all'Islam, alla delinquenza e che ha esaurito ogni diritto sociale, conquistato col sangue ed il sudore dei nostri padri, volendoli estendere a tutti i disperati della terra purché non fossero bianchi, cristiani ed eterosessuali. Un'Europa che ha fatto del sostegno di qualsiasi minoranza la propria bandiera scordandosi dei propri cittadini e dei popoli che la compongono. Un'Europa che vuole lasciare incolti i propri terreni, che si occupa del proliferare della trota e del lupo ma che è incapace di un sostegno reale alla natalità umana, anzi si spertica per il riconoscimento dell'omosessualità e dell'ideologia di genere quale modello sociale per il futuro", sottolinea Vannacci.



E ancora: "Un'Europa che ci ha truffato con i vaccini e con il Green Deal e che ora vuole continuare a rapinarci con il riarmo coatto in assenza di un vero nemico e di una reale minaccia. Un'Europa che esulta per la guerra ad oltranza e che corre dietro a chi l'Europa l'ha ripudiata nella vana speranza di inviare i propri figli in Ucraina per un caldo bagno di sangue nero purificatore. Un'Europa inutile, anzi, dannosa", attacca l'europarlamentare della Lega.



"La mia Europa è diversa, è romana, greca e cristiana ed è fiera di esserlo; rappresenta le identità dei suoi popoli e delle sue Nazioni e ne esalta le caratteristiche e le peculiarità; lavora per trovare sinergie e convergenze ripudiando le imposizioni; vuole essere egemone e in tale funzione regola e controlla l'accoglienza; premia il merito, dà spazio ai talenti, produce ricchezza ancora prima di ridistribuirla; valorizza la propria cultura e la propria storia invece di negarle per poterne meglio integrare delle altre. Un'Europa che combatte gli invasori veri: quelli che ogni giorno attentano, uccidono, stuprano, rapinano i cittadini europei nelle nazioni europee. Un'Europa che respinge con le armi chi già occupa Paesi dell'Unione Europea (come a Cipro) e che non si inventa una manovra finanziaria a debito inseguendo un ipotetico nemico secondo una fantasiosa e quanto mai improbabile visione annebbiata del futuro. La nostra Europa la costruiremo, insieme, raddrizzando questo mondo al contrario", conclude Vannacci.



