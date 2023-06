Meloni al vertice in Moldova: "Non c'è un'Europa di serie A e B"

"Siamo sostenitori della politica delle porte aperte, ma l'ingresso di Kiev nella Nato sarà oggetto del vertice di Vilnius"



Sono 47 gli Stati che partecipano oggi al summit della Comunità Politica europea, in programma a Chisinau. L'evento intende dare a Mosca un forte messaggio. Al vertice partecipa anche Giorgia Meloni: "Non c'è un'Europa di serie A e di serie B", ha detto la premier. "Siamo sostenitori della politica delle porte aperte, ma l'ingresso di Kiev nella Nato sarà oggetto del vertice di Vilnius. Voi sapete che l'Italia è in prima fila nel sostegno all'Ucraina", ha poi sottolineato.



E ha anche aggiunto: "Dobbiamo ricordare le relazioni con i nostri partner globali come l'Africa", risolvendo "problemi come l'immigrazione clandestina". Il summit odierno non prevede delle conclusioni scritte ed è focalizzato principalmente su tre argomenti: la sicurezza, l'energia e la mobilità. Il presidente ucraino Zelensky oggi è stato il primo leader ad arrivare al Mimi Castel. La sua partecipazione è rimasta top secret fino all'ultimo. E sull'ipotesi di un vertice su un piano ucraino per la pace, lo stesso Zelensky ha anticipato: "Lo stiamo organizzando".