Meloni alla Casa Bianca da Biden. Tra i temi Medio Oriente, Mar Rosso...

Sabato Meloni vedrà il canadese Justin Trudeau

Weekend in America del Nord per Giorgia Meloni, che in veste di presidente di turno del G7 prosegue la visita nelle capitali del gruppo in vista del summit di giugno in Puglia. La presidente del Consiglio vede il presidente degli Stati Uniti Joe Biden: l'incontro tra i due - il secondo in sette mesi -. La premier è atterrata in Maryland, dove è stata accolta da Mariangela Zappia, ambasciatrice italiana negli Stati Uniti. Sabato Meloni vedrà il canadese Justin Trudeau.

Come fanno sapere fonti italiane, al centro del colloquio tra Meloni e Biden ci saranno il conflitto in Medioriente e la situazione del Mar Rosso - dove gli Stati Uniti guidano la coalizione anti-Houthi -, il continuo sostegno all'Ucraina, l'attenzione nei confronti dell'Indo-Pacifico e dell'Africa, con l'obiettivo di costruire un modello di partenariato vantaggioso per tutti - la ricetta del Piano Mattei, insomma - e l'importanza delle questioni migratorie. Infine, spazio anche all'intelligenza artificiale: Meloni vorrebbe definire a livello globale le barriere etiche dell'IA, contenendo i rischi ma sfruttandone le potenzialità. Un obiettivo identico a quello di Washington.