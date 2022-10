Meloni-Berlusconi, coppia che scoppia, Bernardini De Pace: lei non lo sopporta

Berlusconi-Meloni, parla la Bernardini De Pace: "Stavolta vince lei, lui maschilista"

“Il matrimonio Meloni-Berlusconi? Inesistente. Lei non lo sopporta”, a Un giorno da pecora, trasmissione di Rai Radio 1, l’esilarante intervento dell’avvocato matrimonialista più famoso d’Italia Annamaria Bernardini De Pace sullo scontro tra i due leader.

Come vedo il “matrimonio” politico tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi? “Non c'è nessun matrimonio e il loro rapporto è pessimo, Meloni è l'esatto contrario di qualsiasi donna che ha avuto Berlusconi, si vede dallo sguardo che non lo sopporta, sul piano etico, politico e fisico, e lui è un maschilista e non sopporta chiunque non la pensi come lui”.

La Bernardini De Pace per ora non prevede un “divorzio” perché “non sono mai stati uniti”. La “situazione è difficilissima ma Meloni è una donna speciale, stavolta vince lei”, dice la matrimonialista. Insomma, matrimonio destinato al fallimento. Ma senza il Cavaliere non c'è governo. “Beh, servirebbe un'amante dentro Forza Italia per esempio: Tajani oppure Cattaneo, che ha più la faccia da 'amante'...”.