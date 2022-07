Meloni si prepara per Palazzo Chigi: cena di gala con l'establishment romano

La cena romana con Giorgia Meloni tra istituzioni, prefetti e soubrette

Il compleanno di Gianfranco Rotondi per una promessa di nozze tra Giorgia Meloni e l'establishment romano. La serata di martedì 26 luglio viene raccontata con dovizia di particolare da Il Foglio di oggi. Un evento con circa duecento invitati in via di Macchia Madama, come spiega il Foglio "uno stradone che costeggia e sormonta lo stadio Olimpico. E’ la cima di Monte Mario, una zona di Roma che s’intuisce essere stata anzitempo strappata alla vita agra del feudo pontificio. C’è infatti un antico Casale, seminascosto, la Casina Madama, appunto, che fu residenza di Margherita d’Austria".

Il Foglio racconta che sono tutti presenti: "Generali dei carabinieri, banchieri, imprenditori, ex prefetti, dirigenti di Camera e Senato, giornalisti Rai, dirigenti della Pubblica amministrazione, soubrette della tv, politici in attività e vecchi democristiani di un tempo che fu". Presenti anche il prefetto Giuseppe Pecoraro, il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini e persino Paola Taverna.

Prova secondo gli astanti che non c'è nessun timore su Meloni premier. Ma la leader di Fratelli d'Italia e possibile futura premier si apparta con Fabio Panetta, unico italiano nel Comitato esecutivo della Bce ed ex direttore generale di Bankitalia. "Più distanti, per discrezione, ci sono anche alcuni degli uomini che la stanno aiutando nella compilazione del programma di governo. Raffaele Fitto, Giovanbattista Fazzolari, il capogruppo e cognato Francesco Lollobrigida", racconta il Foglio.

"Passa anche Anna La Rosa, la giornalista Rai che intervistava Berlusconi seduto sul trono", racconta il Foglio, che spiega che ci sono anche la ballerina della tv Angela Melillo ed Elisa Isoardi, la conduttrice, l’ex fidanzata di Matteo Salvini. "Alle 22 Meloni taglia la torta di compleanno a riprova che è lei la vera festeggiata", conclude il Foglio.