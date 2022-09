Meloni come la strega di Biancaneve: il murales di Roma

L'Italia diventa "Biancaneve" e Meloni la "strega" in un murales a Roma firmato da Harry Greb

L'Italia come Biancaneve e Giorgia Meloni nelle vesti della Strega che le porge la mela: è la nuova opera dello street artist Harry Greb apparsa in un vicolo di Roma in vista delle elezioni del 25 settembre. «La Seduzione - Istigazione alla colpa, al male, con allettamenti e lusinghe», scrive l’artista nel post pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram.



Sotto la gonna di Biancaneve ci sono i nani che hanno il volto dei principali leader del Centrosinistra: da Enrico Letta a Giuseppe Conte, passando per Matteo Renzi e altri esponenti di partito.

A gennaio 2020 Harry Greb non lontano dalla metri dalla Basilica di San Pietro realizzò la sua opera Kill Pope, con Papa Bergoglio in versione Kill Bill, dopo l’episodio dello schiaffo sulla mano della fedele. Senza dimenticare l’Abbraccio realizzato all’entrata dell’Ospedale Spallanzani di Roma per ringraziare il personale sanitario nel periodo della pandemia.