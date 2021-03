Meloni dichiara guerra a Salvini e Berlusconi, Draghi peggio di Conte

Enough is enough. Finora Giorgia Meloni è rimasta tranquilla, senza affondare il colpo contro un governo, quello guidato da Mario Draghi, che non solo si sta muovendo sulla scia dell'esecutivo precedente, il Conte II, ma ha perfino aumentato le restrizioni. Ora basta. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, Fratelli d'Italia si prepara a scatenare una campagna durissima contro il governo di "alto profilo", reo di aver perfino incrementato le restrizioni dei giallo-rossi. E questa volta la Meloni e i suoi non faranno sconti a nessuno. Nemmeno agli alleati, o ex alleati, della Lega e di Forza Italia.



In casa FdI è opinione diffusa che il governo Draghi stia di fatto prendendo in giro gli italiani. Chiusura delle scuole, luoghi sicuri, con i giovani che in molti casi si ritrovano nei centri commerciali, nei parchi o nelle case private (con controlli pressoché assenti) diffondendo il Covid-19 in modo nettamente superiore rispetto a quanto accadrebbe nelle classe. Ristoranti e bar ancora chiusi, così come le palestre e i centri sportivi, in modo addirittura più rigido rispetto all'epoca del Conte II. Non solo, parrucchieri con le serrande abbassate in zona rossa, e quindi, tutti lo sanno, le attività che in molti casi continuano a domicilio e in nero sottraendo soldi al Fisco.



Il tutto con un incredibile e vergognoso ritardo nei ristori/indennizzi con il Decreto Sostegno che rischia di slittare ulteriormente alla prossima settimana, nonostante le promesse infinite (e sbagliate) del governo. Ora basta. Fratelli d'Italia aveva dato credito all'esecutivo, a Matteo Salvini e a Silvio Berlusconi, ma adesso non si può andare avanti con le chiacchiere. Anche se dovessero esserci ripercussioni sull'alleanza nelle elezioni amministrative di ottobre o perfine sulle Politiche (probabilmente del 2023), la Meloni e i suoi partiranno con un attacco a testa bassa contro l'esecutivo che deprime l'Italia e gli italiani. E soprattutto contro la Lega e Forza Italia, che prima criticavano Conte e i giallo-rossi e oggi avallano le scelte ancora più restrittive del solito ministro Speranza.