Meloni: "Il Parlamento torni a lavorare e votare". Il video

Coronavirus: Meloni, Parlamento torni a lavorare e a votare - Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha chiesto che il Parlamento torni a lavorare e a votare, malgrado la vicenda Covid-19. Nel suo intervento odierno in un'Aula con pochissimi deputati presenti, la parlamentare ha affermato: "Vogliamo assumerci la nostra parte di responsabilita'. Vogliamo discutere le proposte economiche che abbiamo presentato e che - chissa' perche' - non sono state prese in considerazione dalla maggioranza. Mi spiace - ha aggiunto la leader di Fd'I - che non sia presente qui oggi il presidente Fico. La richiesta formale che gli inoltriamo e' di far votare il Parlamento. Il fatto che il nostro gruppo sia maggiormente presente in una seduta in cui non ci sono votazioni - ha concluso Meloni - significa fateci lavorare".