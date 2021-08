Meloni-Orban, alleanza rafforzata. Stop all'internazionale sovranista leghista

Ribadita la stretta collaborazione tra Fidesz, Fratelli d’Italia e i Conservatori europei che, almeno, per il momento, non si tradurrà nella confluenza in un unico gruppo al Parlamento di Strasburgo, come invece auspicato dal segretario della Lega, come scrive Repubblica. La leader di Fratelli d'Italia e presidente dei Conservatori europei Giorgia Meloni ha incontrato a Roma il primo ministro ungherese Viktor Orbán, che si trova in Italia per alcuni giorni di vacanza e per partecipare al meeting della rete internazionale dei legislatori cattolici (ICLN)". Lo fa sapere l'ufficio stampa di Fratelli d'Italia in una nota.

"In un clima di cordialità i due leader, accompagnati rispettivamente dal Ministro per la Famiglia e Vice Presidente di Fidesz Katalin Novak e dal responsabile Esteri di FdI Carlo Fidanza, si sono confrontati sui principali argomenti di attualità. Particolare attenzione -si legge- è stata dedicata all'Afghanistan, alle conseguenze della disastrosa gestione Biden e alla gestione dei flussi di profughi che potrebbero generarsi". "Meloni e Orbán -prosegue la nota- hanno condiviso la necessità che la comunità internazionale si faccia carico di questi rifugiati sostenendone l'accoglienza nei paesi limitrofi, senza gravare ulteriormente sull'Europa, e sulla necessità di vigilare attentamente sulle possibili infiltrazioni terroristiche".

"Il confronto si è poi concentrato sulla gestione della pandemia e sulle ricette per la ripresa economica, che a detta dei due leader sarà quanto più significativa quante più risorse saranno destinate a sostenere le imprese, anziché dilapidate in misure assistenziali. Meloni -aggiunge la dichiarazione- si è complimentata con Orbán per i significativi successi della politica economica ungherese, che sta vivendo una fase di crescita senza precedenti negli ultimi 30 anni". "L'occasione è stata importante anche per ribadire la stretta collaborazione tra Fidesz, Fratelli d'Italia e i Conservatori europei nel perseguire l'obiettivo comune del rafforzamento della Destra europea, nel nome del rispetto delle sovranità nazionali, della difesa della famiglia naturale e dell'identità cristiana, dell'economia sociale di mercato", termina Fratelli d'Italia.

