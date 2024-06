Meloni: "Non ho più una vita privata, mi sembra di vivere al Grande Fratello"

Governo Meloni: "Salario minimo? Non sono d'accordo, può diventare un boomerang"

Giorgia Meloni parla alla vigilia delle elezioni Europee, in programma sabato 8 e domenica 9 giugno: "È un referendum: per la prima volta - dice la premier ad Agorà su Rai3 - ci troviamo di fronte alla possibilità di cambiare qualcosa in Europa con una maggioranza diversa. È una sfida che fino a qualche tempo era impensabile, vorremmo giocarla fino in fondo, ci serve il consenso degli italiani". Meloni parla anche di vicende personali: "Percepisco un po' di morbosità sulla mia vita privata, ed è una cosa che non ti aiuta, perché chiunque ha bisogno di avere una dimensione privata. Io ho scelto di fare politica, se avessi voluto partecipare al Grande fratello avrei partecipato al Grande fratello. Non so perché, ma mi si sta togliendo qualsiasi dimensione di normalità. Sono da 16 mesi al governo ma sembrano 17 anni. Sotto casa ho frotte di fotografi che mi seguono. Non è facile".

Poi Meloni torna sullo scontro con il presidente della Campania Vincenzo De Luca: "Io pongo una questione di sostanza: si deve smettere - prosegue Meloni ad Agorà - di insultare le donne pensando che siano deboli", ripete spiegando la sua risposta a De Luca la scorsa settimana a Caivano (“Sono quella stronza della Meloni”), tutto ripreso dallo staff di Palazzo Chigi e poi rilanciato sui social. "Noi deboli non siamo, ci sappiamo difendere, chiediamo lo stesso rispetto che riconosciamo agli altri. È una questione di sostanza questa, non è una questione di forma. Mi si può chiamare come si vuole ma non sono una persona che sta in silenzio quando viene insultata. De Luca è un bullo che alle spalle fa il gradasso e quando poi ti affronta non è più in grado di farlo". Sul salario minimo: "Non sono d'accordo con l'opposizione, c'è il rischio di penalizzare chi guadagna già più dei 9 € all'ora. Non un parametro che aiuta quelli che stanno al di sotto della soglia, ma un parametro sostitutivo".