Meloni:"Piazza del Popolo piena, nessuna foto".Storace contro la leader di Fdi

Sarà stato pure politico ex alleato di Giorgia Meloni, ma l’ex presidente della Regione Lazio Francesco Storace, ora alla vicedirezione del Tempo, non ci sta a rimanere in silenzio dopo le parole della leader di Fratelli d’Italia al termine della manifestazione elettorale di ieri “L’Italia del riscatto”, comizio in piazza del Popolo a Roma con il candidato del Centrodestra alle elezioni comunali della Capitale Enrico Michetti.

“Rimango francamente basita dal fatto che praticamente nessun quotidiano abbia deciso di pubblicare sulle pagine nazionali una foto di Piazza del Popolo gremita, ieri a Roma, per Fratelli d'Italia. Chiunque altro avesse radunato così tanta gente in questo tempo difficile avrebbe visto riconosciuto lo spazio che meritava nelle notizie del giorno. Noi no. Dobbiamo fare veramente molta paura. Poco male. Grazie alle migliaia di persone che ieri hanno colorato una piazza enorme per sostenerci nelle nostre battaglie!”, ha scritto in un post sul proprio profilo Facebook Giorgia Meloni.

Immediato il tweet, piccato, di Storace. “Peccato che Giorgia Meloni sia basita dai giornali. Avrà ragione, ma evidentemente nella sua rassegna stampa non c’è Il Tempo”, ha commentato il vicedirettore del quotidiano romano.