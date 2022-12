Meloni: "Qatar-gate vicenda devastante. Manovra? Fatto un ottimo lavoro"

Qatar-gate, Meloni al suo primo Consiglio europeo: “Contorni devastanti, fare piena luce”

"Lo scenario è oggettivamente preoccupante, le notizie che escono raccontano qualcosa che non avremmo mai immaginato. Credo che di fronte a vicende di questo tipo conti molto la reazione, che deve essere ferma e decisa. Si deve andare fino in fondo e non si devono fare sconti. Ne va della credibilità dell'Unione, delle nostre nazioni". Così la premier Giorgia Meloni, commentando lo scandalo "Qatar-gate" a margine del Consiglio europeo.

"Probabilmente se ne parlerà anche oggi. Noi chiederemo che sia fatta piena luce su quello che sta accadendo, perché i contorni sono abbastanza devastanti", ha proseguito la presidente del Consiglio.

Manovra, Meloni: "Per Ue molto seria, fatto ottimo lavoro"

"Mi pare che il giudizio della Commissione europea dica che abbiamo fatto una manovra molto seria. Siamo tra le nazioni che hanno avuto il giudizio migliore e credo che questo chiami anche alla responsabilità del Parlamento italiano" per "una approvazione veloce, tenendo conto dei passaggi parlamentari. Ho sempre difeso e difendo a maggior ragione ora" le prerogative del Parlamento "ma sicuramente la Commissione dice che abbiamo fatto un ottimo lavoro e nel tempo che avevamo a disposizione non era una cosa facilissima". Lo rimarca la premier Giorgia Meloni, arrivando all'Europa Building per il Consiglio europeo.

Energia, Meloni: “Mi aspetto passi avanti in summit”

Sul fronte energetico "questo Consiglio europeo ha le carte in regola per fare dei passi avanti", ha dichiarato Meloni.

Ucraina, Meloni: “Cercheremo soluzioni comuni Ue efficaci"

Sulla vicenda Ucraina bisogna "essere in grado di dare risposte efficaci al domino di conseguenze che il conflitto comporta. Io credo che il tema sia molto politico e poco tecnico, credo che questo Consiglio europeo abbia le carte in regola per fare dei passi avanti. L'Italia porta la sua posizione, contribuirà al dibattito e cercherà soluzioni comuni che siano efficaci". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, arrivando all'Europa Building per il Consiglio europeo.

Migranti, Meloni: “Questione da affrontare in modo strutturale, faremo nostra parte”

"Chiediamo di affrontare la vicenda migratoria su un piano strutturale. Sono molte le tematiche, faremo la nostra parte", sottolinea la premier Giorgia Meloni prima di prendere parte al Consiglio europeo.

Pnrr, Meloni: "Ci muoveremo per renderlo piu grave; aderente esigenze agricoltura"

"Ci muoveremo anche sul fronte del Pnrr perché la nostra intenzione è renderlo più aderente alle attuali esigenze del comparto, penso ad esempio al tema della meccanizzazione e al rinnovo del parco macchine agricole dove vogliamo coniugarlo allo svecchiamento del parco esistente con la tutela dell'industria nazionale". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel videomessaggio inviato all'assemblea di Confagricoltura.

"Riteniamo importante lavorare in Ue per la rimodulazione della riduzione degli agrofarmaci - ha poi aggiunto - per scongiurare la possibilità di dovere ricorrere paradossalmente all'approvvigionamento da nazioni che non rispettano le nostre stesse regole".

Agricoltura, Meloni: “In prima linea per difesa cibo naturale”

"L'Italia sarà in prima linea nella difesa del cibo naturale, uno dei punti di forza del nostro Made in Italy ed intende contrastare in ogni sede il cibo invece artificiale, che rischia di spezzare il legame millenario tra la filiera agroalimentare e i prodotti destinati al consumo". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio all'assemblea di Confagricoltura.

Agricoltura, Meloni: “Ho parlato di Nutriscore con Von der Leyen, vigiliamo contro sorprese”

"Il Nutriscore è un progetto che al momento è stato accantonato in Ue, che è stato anche oggetto di una delle materie del mio primo incontro con la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, ma sul quale il Governo continuerà a vigilare per evitare sorprese". Lo ha assicurato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio all'assemblea di Confagricoltura.