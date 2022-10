Meloni: "Sinistra in piazza contro governo che ancora non c'è. Paradossale"

Governo, Meloni: "Sinistra paradossale ma a breve si volta pagina"

"Stiamo vivendo un paradosso in cui la sinistra, attualmente al governo, scende in piazza contro 'le politiche del governo Meloni' non ancora formato". E' la stessa leader FdI a farlo notare su Facebook, per poi aggiungere: "Comprendo la voglia di protestare dopo anni di esecutivi inconcludenti che ci hanno condotto nell'attuale disastrosa situazione, ma il nostro obiettivo sara' restituire futuro, visione e grandezza all'Italia". "A breve volteremo finalmente pagina", assicura la presidente del Conisglio in pectore Giorgia Meloni.

Cgil: in piazza a un anno dall'assalto della sede, "lavoro sia centrale"

A un anno dall'assalto alla sede nazionale di Corso d'Italia, avvenuto durante una protesta no green pass, la Cgil scende in piazza a Roma per una manifestazione dal titolo: 'Italia, Europa, ascoltate il lavoro'. I manifestanti si sono dati appuntamento per le 13,30 a piazza della Repubblica, il corteo sfilera' per le vie del centro per giungere infine in piazza del Popolo dove, intorno alle 17,30, prendera' la parola per le conclusioni il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. La Cgil chiede all'Italia e all'Europa di rimettere al centro i temi del lavoro e della giustizia sociale e al prossimo Governo rilancera' le sue dieci proposte. Dall'aumento di stipendi e pensioni all'introduzione del salario minimo e una legge sulla rappresentanza; dal superamento della precarieta' a una vera riforma del fisco. Il sindacato di Corso d'Italia preme per garantire e migliorare una misura universale di lotta alla poverta', come il reddito di cittadinanza; la sicurezza nei luoghi di lavoro; un tetto alle bollette; un piano per l'autonomia energetica fondato sulle fonti rinnovabili.

Governo, Berlusconi: da voto compito garanti principi liberali

"Ora che gli elettori hanno conferito ancora una volta al centrodestra, da noi fondato nel 1994, il compito di guidare il Paese, Forza Italia si e' vista attribuire dal voto degli italiani la grande responsabilita' di essere garante dei principi liberali nell'attivita' di governo". Silvio Berlusconi lo rivendica nel messaggio in occasione del centenario Pli. "Lo faremo - assicura il leader FI - con coerenza, nella convinzione che su questi principi vada costruito il futuro del nostro Paese".