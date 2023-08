Meloni tesse il filo di Arianna: la sorella verso la candidatura alle Europee

FdI: Arianna Meloni possibile capolista alle elezioni Europee del 2024

La suggestione è la seguente: candidatura alle elezioni Europee del 2024 come capolista nella circoscrizione Centro Italia. Il soggetto è Arianna Meloni, la sorella della premier Giorgia, in rampa di lancio all'interno di Fratelli d'Italia. Repubblica riporta "l’indiscrezione, che gira ormai in casa FdI da giorni, che per le prossime elezioni Europee non solo potrebbe essere capolista al Nord e nelle Isole la stessa presidente del Consiglio per trainare la lista, ma che Giorgia Meloni stia pensando di candidare anche la sorella Arianna nella circoscrizione Centro Italia".

Secondo Repubblica, si tratterebbe del "coronamento di un percorso di Arianna in grande ascesa nel partito, dopo essere stata nominata nell’arco di poche settimane prima responsabile del tesseramento e poi componente in quota FdI del consiglio di amministrazione della ricca Fondazione Alleanza nazionale: un ente che ha in pancia depositi bancari per una trentina di milioni e beni immobili che valgono sul mercato circa 200 milioni".

Arianna, la sorella maggiore, viene raccontata da Repubblica come "sempre nelle retrovie a lavorare dietro le quinte, meno appariscente anche del marito, il cognato d’Italia e ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Ma adesso qualcosa in casa Meloni sta cambiando e Giorgia vorrebbe dare un ruolo istituzionale e politico anche alla sorella: magari, appunto, facendola eleggere all’Europarlamento".

Secondo il quotidiano diretto da Maurizio Molinari, la sua candidatura sarebbe anche "un premio e il rafforzamento anche di un messaggio già inviato a tutta Fratelli d’Italia su chi comanda davvero nel partito e controllerà da adesso in poi tutto, fino a ogni spiffero in arrivo dai territori, dove si cerca maggior radicamento. La nomina di Arianna alla guida del tesseramento è stata letta da molti dentro FdI come un modo per controllare quello che accade anche nell’estrema periferia del partito: avere in mano le tessere significa sapere cosa si muove nelle sezioni più lontane da Roma e verificare in diretta chi nei Comuni vuole fare strada e tentare magari dei blitz", conclude Repubblica.