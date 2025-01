Meloni "a sorpresa" negli Usa da Trump. Il presidente eletto: "Giorgia ha davvero preso d'assalto l'Europa"

Tra i temi sul tavolo anche quello legato alle guerre in Ucraina e Medioriente, la questione dei dazi e più in generale il rapporto Usa-Ue con Meloni che punta a essere un ponte tra l'Europa e la nuova amministrazione targata Trump



Giorgia Meloni è volata negli Stati Uniti a sorpresa per raggiungere la residenza di Donald Trump a Mar-a-Lago. La missione segreta, organizzata nel massimo riserbo, arriva a due settimane dall'insediamento del tycoon alla Casa Bianca e anticipa di qualche giorno la visita di Joe Biden in Italia. L'aereo del premier è arrivato a destinazione intorno alla mezzanotte e mezza italiana. "Giorgia Meloni ha davvero preso d'assalto l'Europa", ha affermato il presidente eletto durante la visita del premier italiana, secondo quanto riferisce su X il reporter del Wall Street Journal Alex Leary.

"È molto emozionante, sono qui con una donna fantastica, il primo ministro italiano", ha detto Trump di Meloni, prima di elogiarla affermando che ha "preso d'assalto l'Europa". "Grande alleata, leader forte, ha invece ribadito il futuro segretario di Stato Marco Rubio su Giorgia Meloni quando è stato chiamato sul palco a Mar-a-Lago Donald Trump, dandole il benvenuto in Florida.



Possibile poi che tra i temi sul tavolo abbia trovato spazio anche quello legato alle guerre in Ucraina e Medioriente, la questione dei dazi e più in generale il rapporto Usa-Ue con Meloni che punta a essere un ponte tra l'Europa e la nuova amministrazione targata Trump.

Concluso il viaggio di Meloni negli Usa da Trump L'aereo del presidente del Consiglio era decollato sabato mattina poco dopo le 11 e, dopo una scalo tecnico all'aeroporto internazionale di Shannon, in Irlanda, ha ripreso il viaggio che intorno alla mezzanotte italiana è atterrato negli Stati Uniti.

Qualche ora dopo l'aereo del presidente del Consiglio ha lasciato gli Stati Uniti per tornare a Roma. Secondo il sito Flightradar24, l'aereo della premier italiana ha lasciato poco dopo le 23 locali (le cinque del mattino di oggi in Italia) l'aeroporto di Palm Beach, in Florida, alla volta della Capitale.

Nyt: discusso del caso Sala - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato ieri sera (la notte in Italia) il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump nel golf club di quest'ultimo a Mar-a-Lago, in Florida. I due, riporta il New York Times, sono apparsi insieme nella grande sala da ballo del club con Trump. Insieme ad alcuni potenziali membri della futura amministrazione Usa, tra cui il candidato per il ruolo di segretario di Stato, Marco Rubio, e per il Tesoro Scott Bessent, Trump e Meloni hanno poi assistito alla proiezione di "The Eastman Dilemma: Lawfare or Justice", un documentario sulle sfide che alcuni avvocati conservatori affermano di dover affrontare nel sistema legale statunitense. Oltre alle possibili tensioni con i Paesi europei, dovute a una eventuale guerra commerciale con l'Ue a causa dei dazi minacciati da Trump e alla concreta possibilità che gli Usa riducano il proprio sostegno all'Ucraina, i due, scrive il New York Times citando una fonte anonima, hanno anche parlato del caso di Cecilia Sala, la giornalista italiana arrestata in Iran pochi giorni dopo che l'Italia ha fermato, su richiesta degli Stati Uniti, un iraniano sospettato di aver fornito componenti per i droni alle Guardie rivoluzionarie iraniane. Secondo la fonte citata dal Nyt, la premier Meloni avrebbe insistito con forza per affrontare la questione.



