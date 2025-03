Meloni: "Incontro Zelensky-Trump? Dispiaciuta ma non bisogna lasciarsi andare alle tifoserie"-VIDEO

“Sono molto dispiaciuta per quello che è accaduto e penso però come ho detto che non sia particolarmente utile per nessuno in questa fase lasciarsi andare alle tifoserie. Penso che il nostro lavoro debba essere un altro nell'interesse dell'obiettivo comune e ucraino.” Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa a Londra in occasione del Leaders' meeting on Ukraine