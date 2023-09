Il meloniano Felice Maurizio D’Ettore sarà il nuovo Garante dei detenuti

Sarà il meloniano Felice Maurizio D’Ettore il nuovo Garante dei detenuti

"La terna è questa. Nuovo Garante dei detenuti il meloniano Felice Maurizio D’Ettore. Con lui l’avvocata romana Irma Conti, indicata dalla Lega. E ancora il civilista Mario Serio in quota opposizione. Fratelli d’Italia sta per occupare un’altra poltrona strategica non solo per le carceri, ma in questo momento soprattutto per i migranti".

Lo scrive La Repubblica secondo cui "i tre nomi sono già a palazzo Chigi, pronti per essere approvati dal Consiglio dei ministri".

Al Pd che contesta l’incompatibilità di D’Ettore in quando professore a Firenze lui replica. “Sono pronto a sospendermi per 5 anni dall’incarico, ma anche a dimettermi”