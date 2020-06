Mentana: “Orban un'idea ce l’ha”. Renzi: “Io ci prendevo le birre in Ue”.VIDEO

Mentana-Renzi, diretta Fb a casa del leader di Iv per la presentazione de "La Mossa del cavallo"

Simpatico siparietto sul presidente ungherese Victor Orban fra il direttore del Tg La7 Enrico Mentana e il ledaer di Italia Viva Matteo Renzi. In realtà il tema nasce seriamente quando Mentana sottolinea di come, per quanto distante dalle idee del capo di Budapest, gli riconosca di avere una idea precisa, un'identità definita che va dalla tradizionale famiglia alla riluttanza nei confronti dei migranti. L'ex premier replica che con Orban, in occasione dei tavoli europei nelle sue vesti proprio da presidente del Consiglio, "ci prendeva le birre insieme" precisando però che "Orban è la negazione dei miei valori... Salvini e Meloni, che scimmiottano Orban, non solo non hanno la sua visione, ma hanno un Paese totalmente opposto rispetto all'Ungheria".

Ma i temi affrontati sono stati tanti altri. L'incontro è avvenuto a margine della presentazione del nuovo libro del senatore di Italia Viva "La mossa del cavallo". Si è affrontata la questione calda della scuola, "Noi siamo stati dalla parte della ministra Azzolina - dice Renzi - sul tema del concorso, su altro un po' meno. La questione della scuola e' stato il principale problema che abbiamo avuto in questo periodo. La cosa drammatica e' che non stiamo dando attenzione alla scuola, spero che ritorni centrale", conlude.